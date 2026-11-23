Germencik belediyesi ödeme hatırlatması
Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, emlak ve çevre temizlik ödemelerinde son tarihin 30 Kasım 2026 olduğunu vatandaşlara hatırlattı.
Ödeme kanalları:
Zencirci, belediyeye olan vergi, ücret, kira ve ecrimisil borçlarının belirtilen tarihe kadar ödenmesini istedi. Ödemelerin Belediye Tahsilat Veznesi, Ortaklar Ek Hizmet Binası Tahsilat Veznesi, belediyenin Halkbank hesabı veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmesini belirtti.
Havale/EFT işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler:
Havale/EFT işlemlerinde açıklama bölümüne sicil numaranızı ve T.C. kimlik numaranızı yazmayı unutmayınız
BAŞKAN ZENCİRCİ’DEN VERGİ ÖDEMESİ HATIRLATMASI
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