Germencik belediyesi ödeme hatırlatması

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, emlak ve çevre temizlik ödemelerinde son tarihin 30 Kasım 2026 olduğunu vatandaşlara hatırlattı.

Ödeme kanalları:

Zencirci, belediyeye olan vergi, ücret, kira ve ecrimisil borçlarının belirtilen tarihe kadar ödenmesini istedi. Ödemelerin Belediye Tahsilat Veznesi, Ortaklar Ek Hizmet Binası Tahsilat Veznesi, belediyenin Halkbank hesabı veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmesini belirtti.

Havale/EFT işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler:

Havale/EFT işlemlerinde açıklama bölümüne sicil numaranızı ve T.C. kimlik numaranızı yazmayı unutmayınız

BAŞKAN ZENCİRCİ’DEN VERGİ ÖDEMESİ HATIRLATMASI