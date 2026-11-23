Operasyonun ana hatları:

İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sokak çetelerine mensup oldukları iddia edilen 51 şüpheli yakalandı.

Suçlamaların kapsamı:

Şüpheliler, 35 ayrı olaya karışmakla suçlanıyor; iddialar arasında cinayete teşebbüs, silahlı yaralama, tehdit ve çeşitli diğer suçlar bulunuyor.

Operasyonun ve soruşturmanın seyri:

Yakalamalar eş zamanlı gerçekleştirildi; konuya ilişkin resmi ayrıntılar ve soruşturmanın sonraki adımları yetkililerce yapılacak açıklamalarda paylaşılacak.

İstanbul’da sokak çetelerine mensup oldukları iddiasıyla aranan ve "cinayete teşebbüs", "silahlı yaralama", "tehdit" ve çeşitli suçlar olmak üzere 35 ayrı olaya karışmakla suçlanan 51 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı