Denizli'de apartmanda benzin parlaması sonucu yangın çıktı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesinde bir dairede stoklanan benzinin henüz belirlenemeyen bir nedenle parlamasıyla mahalleli panik yaşadı. Kısa sürede alevlerin sardığı 3 katlı apartmanda hem içerideki hem de dışarıdaki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve kendi imkanlarıyla müdahale etmeye başladı.

mahallelinin ilk müdahalesi:

Alevler çatı katına kadar ulaşırken, apartman sakinleri ve çevredekiler hortumlarla su tutup kovalar ve toprak kullanarak yangının yayılmasını engellemeye çalıştı. Yoğun çabalar sayesinde alevlerin daha geniş alanlara sıçraması bir ölçüde önlendi; bölgeye kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

kurtarma ve sağlık müdahaleleri:

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Apartmanda mahsur kalan 5 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Kontroller sırasında odasına kilitlenen ve yoğun dumandan etkilendiği belirtilen bir kişi fark edilerek itfaiye ekipleri tarafından sırtlarında taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayda toplam 3 kişinin dumandan etkilendiği bildirildi.

Yangının ilk belirlemelere göre benzin stokundan kaynaklandığı kaydedildi; kesin çıkış nedeni ise itfaiye tarafından hazırlanacak rapor sonrası netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇATI KATINA KADAR ULAŞAN ALEVLER VATANDAŞLARIN YOĞUN MÜDAHALESİYLE YAYILMASI ENGELLENİRKEN, BÖLGEYE İTFAİYE, SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.