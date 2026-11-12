istanbul'da savunma sanayii köprüsü: türkiye-suudi arabistan günleri tamamlandı

Etkinlik genel görünüm:

Türkiye ve Suudi Arabistan savunma sanayii ekosistemlerini bir araya getiren Türkiye-Suudi Arabistan Savunma Sanayii Günleri, 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca iki ülke firmaları doğrudan temas kurma, tedarik ve ortak üretim olanaklarını irdeleme fırsatı buldu.

Organizasyona katılan 69 Türk ve 30 Suudi Arabistan firması arasında düzenlenen ikili iş görüşmelerinde toplam 601 görüşme kaydedildi. Görüşmelerin 11 Kasım'da 295, 12 Kasım'da ise 306 şekilde gerçekleşmesi; firmaların yetkinliklerini yakından tanıma ve ilerleyen döneme yönelik iş geliştirme bağlantıları kurma açısından zemin hazırladı.

protokol günü ve üst düzey temaslar:

Etkinliğin ikinci günü protokol programı olarak icra edildi. Açılış programına Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı ve Askeri Sanayiler Genel Otoritesi (GAMI) Başkanı Bender el-Khorayef katıldı. Programa ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Suudi Arabistan Askeri Sanayiler Şirketi (SAMI) CEO'su Thamer AlMuhid ve DEİK Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü iştirak etti.

Bakan el-Khorayef etkinlik süresince alanda bulunarak Türk savunma sanayii temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi; ilk gün Otokar, ROKETSAN, STM ve HAVELSAN genel müdürleriyle; ikinci gün ise TUSAŞ, MKE ve SAHA İstanbul yöneticileriyle bir araya geldi. Açılışın ardından Görgün ile el-Khorayef ikili görüşme yaparak iki ülke arasındaki iş birliği fırsatlarını ele aldı.

görgün'ün mesajı ve stratejik öncelikler:

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, etkinlikte yaptığı konuşmada dayanışma ve birlikte geliştirme vurgusu yaptı. Görgün, iki ülkenin savunma sanayii ekosistemini paylaşarak ileri taşımayı bir vizyon olarak benimsediklerini ifade etti ve şu değerlendirmeyi paylaştı:

'Özellikle son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu iradeyle rakamlara yansıyan ve birçok başarılı örneği içinde barındıran savunma sanayii ekosistemimizi, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimatlar ve yetkilerle kardeşlerimizle, dostlarımızla paylaşarak birlikte geliştirmeyi bir hedef, bir vizyon olarak alıyoruz. Bu kardeş ülkelerin en başında Suudi Arabistan geliyor.'

Görgün, son 3,5 yılda Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Suudi Arabistan ile düzenlenen toplantı sayısının 75 olduğunu belirterek bu yoğunlaşmanın yılda yaklaşık 25 toplantıya, ayda en az iki kez bir araya gelmeye karşılık geldiğini söyledi. Görgün ayrıca Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu çerçevesinde üretimin en az yüzde 50'sinin ülkede gerçekleştirilmesi hedefi ve tedarik zinciri güvenliği konularına Türk tarafının somut katkılar sunduğunu vurguladı.

Görgün konuşmasında Türkiye'deki KOBİ, proje ve portföy büyüklüğüne de değindi; savunma sanayiinde faaliyet gösteren 4 bin 500’e yakın KOBİ, 1.400’ü aşan proje ve yaklaşık 120 milyar dolarlık proje portföyüyle iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

sanayi tabanında uzun vadeli ortaklık vurgusu:

Görgün, iş birliğinin tek seferlik tedarik anlaşmalarının ötesine geçmesi gerektiğini vurguladı ve GAMI, SAMI ile Savunma Geliştirme Genel Otoritesi (GADD) arasındaki etkileşimi artırmaya, KOBİ'lerin birlikte çalışmasını ve ileri teknoloji yatırımlarını desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Etkinlik, iki ülke firmaları arasında doğrudan temasları güçlendirerek ortak üretim, teknoloji iş birliği ve yerelleştirme odaklı uzun vadeli ortaklıkların sanayi tabanında tesis edilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye-Suudi Arabistan Savunma Sanayii Günleri'nde kurulan iş bağlantılarının, taraflar arasında sonraki dönemde yürütülecek iş geliştirme ve takip süreçlerine temel oluşturması hedefleniyor.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI PROF. DR. HALUK GÖRGÜN