Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan dolu ile karışık sağanak yağış, şehir genelinde etkili oldu. Yağış kısa sürede yoğunlaşırken cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, görüş mesafesi yer yer azaldı.

Trafikte aksama ve vatandaşların önlemleri:

Yağışın başlamasıyla birlikte şehir içi trafikte aksamalar görüldü; bazı sürücüler hızlarını düşürmek zorunda kaldı ve toplu taşımada gecikmeler yaşandı. Vatandaşlar, sağanak ve doludan korunmak için üstü kapalı alanlarda beklemeyi tercih etti.

Bahçelievler metro durağı önünde ağaç devrildi:

Bahçelievler metro durağı önündeki bir ağaç, şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle devrildi. Olay, bölgedeki geçişleri olumsuz etkiledi ve yağışın yerel düzeyde etkili olduğunu gösterdi.

ANKARA'DA AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN DOLU İLE KARIŞIK SAĞANAK YAĞIŞ ŞEHİR GENELİNDE ETKİLİ OLDU.