Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Pervane Mahallesinde etkili olan yoğun yağış, derede debinin yükselmesine yol açtı. Bölgedeki bir çoban, sürüsünü karşıya geçirirken zor anlar yaşadı.
Olayın gelişimi:
Geçiş sırasında koyunların bir kısmı akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Çobanın yoğun çabası ve uzun uğraşları sonucunda suya kapılan koyunlar kurtarıldı.
Vatandaşlara uyarı:
Yağışların ardından vatandaşların dere yatakları ve su geçişlerinde dikkatli olmaları istendi; bölgedeki taşkın risklerine karşı tedbir alınması gerektiği hatırlatıldı.
TRABZON'UN ARAKLI İLÇESİNDE YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE TAŞAN DEREDE MAHSUR KALAN KOYUNLAR UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KURTARILDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!