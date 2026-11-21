Sivas'ta eski sanayi kentsel dönüşümünde kura çekimi

Sivas'ta Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki 3. etapta yer alan 24 dükkânın hak sahipleri, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen kura ile belirlendi. Çekime Belediye Başkanı Adem Uzun katıldı ve hak sahipleri yeni iş yerlerine kavuşma heyecanı yaşadı. Kura işlemleri noter huzurunda gerçekleştirildi.

kura çekimi ve süreç:

Üçüncü etap kapsamında bugün kura çekimine katılmaya hak kazanan 89 hak sahibi arasından 24 dükkân için kura yapıldı. Başkan Uzun, projenin 3. etapta 5 bloktan oluşacağını ve toplamda 280 daire ile 46 dükkân inşa edileceğini belirtti. İkinci etap çalışmalarının bu yıl sonu itibarıyla büyük ölçüde tamamlanacağı, yapı kullanım belgelerinin alınacağı ve kış mevsiminin ardından, özellikle doğalgaz olmak üzere toplu abonelik işlemlerinin yapılacağı ifade edildi.

Başkan Uzun, hak sahiplerinin yeni yerlerine taşınmaya Nisan‑Mayıs aylarında başlamasının planlandığını söyledi. Kurada ismi çıkmayanlar için de bir yol haritası açıklandı: ilgililer 30 Kasım tarihine kadar konut için başvuru yapabilecek ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne başvurmaları halinde yetkililer yönlendirme sağlayacak.

gelecek etaplar ve sosyal donatılar:

Uzun, üçüncü etap yıkım çalışmalarının tamamlandığını, 10 bin metrekarelik bir alanın temizlendiğini ve kısa sürede ihale sürecine geçileceğini söyledi. Ardından dördüncü, beşinci ve altıncı etapların da hızlı şekilde tamamlanacağı bildirildi. Kentsel dönüşüm planlarında alanın sosyal donatılar açısından zenginleştirilmesine öncelik verildiği vurgulandı.

Proje kapsamında Kocaeli'den bir hayırsever iş insanının aile sağlığı merkezi yapma isteği ile ilgili görüşmeler yapıldı; söz konusu aile sağlığı merkezi için Eski Sanayi bölgesinde alan ayrıldı ve projenin bölgeye değer katacağı belirtildi. Ayrıca bölgeye yeni bir okul yapılması kararı alındı ve okulun temeli atılarak yapımına başlandı. Başkan Uzun, hem okul hem de aile sağlığı merkezinin tamamlanmasıyla bölgenin değer kazanacağına dikkat çekti.

Belediye yetkilileri, kura töreninin ardından yapılacak inşaat ve yer teslim süreçlerinin hak sahipleri için düzenli olarak bilgilendirileceğini bildirdi. Kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak binalar, dükkânlar ve konutların hak sahiplerine şimdiden hayırlı olması dileğiyle tören tamamlandı.

SİVAS’TA GEÇTİĞİMİZ DÖNEMLERDE YIKILARAK KENTSEL DÖNÜŞÜME ALINAN ESKİ SANAYİ SİTESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE YENİ İŞ YERLERİNİN HAK SAHİPLERİ KURA ÇEKİMİYLE BELİRLENDİ.