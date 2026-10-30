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Ankara buluşması sonrası Erdoğan'dan Berdimuhammedov'a COP31 çağrısı

Erdoğan, TDT 13. Zirvesi kapsamında Ankara'da görüştüğü Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'u Antalya'daki COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 15:04

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EDİTÖR: Merve Çelik

Ankara buluşması sonrası Erdoğan'dan Berdimuhammedov'a COP31 çağrısı

zirve kapsamında gerçekleşen görüşmenin çerçevesi:

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 13. Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Türk Asrı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla başladı. Zirvenin amaçları arasında Türk dünyası arasında siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve teşkilatın uluslararası alandaki etkinliğinin artırılması yer aldı.

Zirve sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki lider, Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

iki ülke ilişkilerinde öncelikli alanlar:

Erdoğan, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkilerin her alanda ivme kazanmasının önemine vurgu yaptı. Görüşmede ticaret, yatırım, enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere iş birliğinin derinleştirilmesi gerektiği belirtildi. Taraflar, bu alanlarda atılacak adımların iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik bağları güçlendireceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkmenistan'ın Türk Dünyası'na katkılarını takdirle karşıladı ve iki ülkenin TDT çatısı altında iş birliğini kuvvetlendirme arzusunu dile getirdi. Görüşmede bölgesel meseleler ve uluslararası gündem maddeleri üzerinde de fikir alışverişinde bulunuldu.

COP31 daveti ve diplomatik mesaj:

Erdoğan, toplantı sırasında Türkmenistan Lideri Serdar Berdimuhammedov'u Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti. Bu davet, ikili temasların iklim ve uluslararası iş birliği gündemlerinde de sürdürüleceğine işaret etti.

Görüşme, iki ülke arasındaki mevcut iş birliği unsurlarını pekiştirme ve yeni ortaklık alanları oluşturma yönünde somut adımlar atma niyetinin diplomatik bir tezahürü olarak değerlendirildi.

CUMHURBAAŞKANI ERDOĞAN, TÜRKMENİSTAN DEVLET BAŞKANI BERDİMUHAMMEDOV&#039;U COP31 LİDERLER ZİRVESİ’NE...

CUMHURBAAŞKANI ERDOĞAN, TÜRKMENİSTAN DEVLET BAŞKANI BERDİMUHAMMEDOV'U COP31 LİDERLER ZİRVESİ’NE DAVET ETTİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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