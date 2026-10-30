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Çanakkale boğazı'nda Turkuaz'ı batıran Müstecip Onbaşı mezarı başında anıldı

Çanakkale'de Fransız denizaltısı Turkuaz'ı batırıp 28 askerî silah ve teçhizatıyla teslim alan Müstecip Onbaşı, 111. ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 15:51

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çanakkale boğazı'nda Turkuaz'ı batıran Müstecip Onbaşı mezarı başında anıldı

Anma töreni ve katılımcılar:

Çanakkale Savaşı'nda boğazı geçmeye çalışan Fransız denizaltısı Turkuaz'ı üç topçu atışıyla batıran ve 28 askeri silah ve teçhizatıyla teslim alan Müstecip Onbaşı, kahramanlığının 111. yıl dönümünde Orhaniye köyünde düzenlenen törenle anıldı.

Anma programı, Yenişehir Belediyesi ve Arena Eğitim Okulları tarafından organize edildi. Törene Yenişehir Kaymakamı Ümit Altay, Belediye Başkanı Ercan Özel, önceki dönem AK Parti Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, ilçe milli eğitim müdürü Hüseyin İnci, Arena Eğitim Okulları kurucusu ve genel müdürü Celal Arslan, ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin akışı ve etkinlikler:

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Anma kapsamında tiyatro gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenlenirken, vatandaşların törene ilgisi yoğun oldu. Organizasyon sırasında öğrenci ve eğitimci katılımları öne çıktı; sahnelenen eserler ve panellerin, Müstecip Onbaşı'nın hikâyesini genç kuşaklara aktarmada rol oynadığı vurgulandı.

Söz alan isimlerin mesajları:

Faruk Anbarcıoğlu, Müstecip Onbaşı'nın tanıtımı için yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Anbarcıoğlu, düzenlenen panel ve hazırlanan eserlere işaret ederek, 'Müstecip Onbaşı’yı gelecek kuşaklara aktarmak ve anlatmanın derdi içindeyiz' dedi ve yazdığı 'Tek kişilik ordu Müstecip Onbaşı' kitabını ilçe protokolüne ve Onbaşı'nın yakınlarına hediye etti.

Belediye Başkanı Ercan Özel, Çanakkale'nin millet için bir kahramanlık destanı olduğunu hatırlatarak, Müstecip Onbaşı'yı ve tüm şehit-gazileri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Kaymakam Ümit Altay ise Müstecip Onbaşı gibi kahramanların yalnızca yöreye değil ülkeye mal olmuş değerler olduğunu, genç kuşaklara bu örneklerin aktarılması gerektiğini belirtti.

Mezar başında anma ve toplumsal önemi:

Anma programının ardından katılımcılar, 30 Ekim 1915'teki olayın kahramanını mezarı başında dualarla yad etti. Tören, yerel yönetimler, eğitim kurumları ve vatandaşların ortak çabasıyla Müstecip Onbaşı'nın hatırasını canlı tutmayı amaçladığını gösterdi.

Etkinlikte vurgulanan ortak mesaj, tarihsel kahramanlık öykülerinin bellekte tutulması ve genç nesillere aktarılması gerektiğiydi; düzenleyiciler ve protokol üyeleri bu çalışmanın süreceğini ifade etti.

MÜSTECİP ONBAŞI DUALARLA ANILDI

MÜSTECİP ONBAŞI DUALARLA ANILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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