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Zirve atmosferinde Erdoğan ile Tufan Erhürman bir araya geldi

Erdoğan, TDT Devlet Başkanları 13. Zirvesi için Ankara'da bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 15:20

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 15:23

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EDİTÖR: Merve Çelik

Zirve atmosferinde Erdoğan ile Tufan Erhürman bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı külliyesi'nde görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 13. Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşme, zirve programının hemen ardından gerçekleşti.

Zirvenin odak noktası:

Toplantı, "Türk Asrı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlenen zirvenin gündemiyle örtüştü. Zirvede siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve teşkilatın uluslararası alandaki etkinliğinin artırılması amaçları öne çıkarıldı.

İkili görüşmenin çerçevesi:

Erdoğan ve Erhürman arasındaki ikili görüşmede iki ülke ilişkileri ve zirvede ele alınan iş birliği başlıkları çerçevesinde görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşme, taraflar arasında sürdürülen temasların devamı niteliğindeydi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmî bir platformda gerçekleştirildi.

Toplantı, Türkiye ile KKTC arasındaki diyalog ve ortak girişimlerin önemini vurgulayan kısa ama yoğun bir görüşme olarak kayda geçti.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI (TDT) DEVLET BAŞKANLARI 13. ZİRVESİ...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI (TDT) DEVLET BAŞKANLARI 13. ZİRVESİ KAPSAMINDA ANKARA'DA BULUNAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN İLE BİR ARAYA GELDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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