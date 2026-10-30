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Ankara'da kritik buluşma: Erdoğan ve Caparov ortak projeleri görüştü

Erdoğan, TDT 13. Zirvesi kapsamında Ankara’da bulunan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 14:50

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EDİTÖR: Elif Demir

Ankara'da kritik buluşma: Erdoğan ve Caparov ortak projeleri görüştü

Erdoğan ile Caparov cumhurbaşkanlığı külliyesi'nde görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 13. Zirvesi kapsamında Ankara’da bulunan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

zirvenin odağı:

Zirve, TDT Devlet Başkanları 13. Zirvesi başlığıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başladı. "Türk Asrı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlenen toplantıda, Türk dünyası arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve teşkilatın uluslararası alandaki etkinliğinin artırılması amaçlandı.

ikili görüşmenin önemi:

Zirve sonrası gerçekleşen ikili görüşmede Erdoğan ve Caparov, zirve temasına paralel olarak bölgesel iş birliği ve ortak proje imkanlarını ele aldı. Görüşme, iki ülke arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik adımların değerlendirilmesine zemin sağladı.

Görüşme, zirve kapsamındaki ikili temasların bir parçası olarak gerçekleşti.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI (TDT) DEVLET BAŞKANLARI 13. ZİRVESİ...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI (TDT) DEVLET BAŞKANLARI 13. ZİRVESİ KAPSAMINDA ANKARA'DA BULUNAN KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI SADIR CAPAROV İLE BİR ARAYA GELDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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