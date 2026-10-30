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Samsun'da operasyonda 1 kilo 99 gram bonzai ham maddesi ve çok sayıda fişek bulundu

Atakum jandarma ve istihbarat ekiplerinin İncesu Yalı Mahallesi'ndeki baskınında, 1 kilo 99 gram bonzai hammaddesi, 27 ecza hapı ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 15:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Samsun'da operasyonda 1 kilo 99 gram bonzai ham maddesi ve çok sayıda fişek bulundu

Operasyon detayları:

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında İncesu Yalı Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada ev ve eklentilerinde çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler:

Aramada 1 kilo 99 gram bonzai (sentetik kannabinoid) ham maddesi, 7 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 enjektör ve kutu içerisinde 27 sentetik ecza hapı bulundu. Ayrıca 15 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği, 9 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 180 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği ve 50 adet 9 milimetre çapında kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen bonzai ham maddesinden yaklaşık 33 kilogram bonzai üretilebileceği değerlendirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE JANDARMA TARAFINDAN BİR EVE DÜZENLENEN OPERASYONDA, YAKLAŞIK 33...

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE JANDARMA TARAFINDAN BİR EVE DÜZENLENEN OPERASYONDA, YAKLAŞIK 33 KİLOGRAM BONZAİ ÜRETİLEBİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLEN 1 KİLO 99 GRAM BONZAİ (SENTETİK KANNABİNOİD HAMMADDESİ), 27 SENTETİK ECZA HAPI VE ÇOK SAYIDA FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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