Aile ve kadın konseyi, Türk dünyasında ortak sosyal politika zemini oluşturuyor

Konseyin kuruluşu ve zirve toplantısı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13’üncü Zirvesi kapsamında Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Kurucu Bakanlar Oturumu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş moderatörlüğünde gerçekleşti. Toplantı, Aile ve Kadın Konseyi'nin ilk yapı taşlarını tartışmak ve somut adımları belirlemek amacıyla bir araya gelen üye devlet temsilcilerini buluşturdu.

Konseyin hedefleri ve himaye rolü:

Bakan Göktaş, konseyin kuruluşunda en büyük dayanaktan birinin Yüksek Onur Kurulu ve özellikle Emine Erdoğan hanımefendinin himayesi olduğunu vurguladı. Göktaş, bu himayeyi ailelerin ve kadınların hayatında somut politikalara dönüştürme sorumluluğuna dikkat çekti ve konseyin düzenli istişare ile tecrübe paylaşımına dayalı kalıcı bir iş birliği zemini olacağını belirtti.

Konseyin, aileyi güçlendiren ve kadınların toplumsal ve ekonomik hayata katılımını destekleyen çalışmaların ortak değerler ve öncelikler etrafında birleşmesini sağlayacağı ifade edildi. Göktaş, bu girişimin Türk Dünyası 2040 Vizyonu ile uyumlu bir zemin sunduğunu ve konseyin bu zemin üzerinde yükselmesinin amaçlandığını söyledi.

Tarihsel perspektif ve ortak anlayış:

Bakan, kadının ve ailenin güçlenmesinin birbirini tamamlayan hedefler olduğuna dikkat çekerek tarihsel bir referans sundu; Orhun Yazıtları'ndaki İltiriş Kağan ve İlbilge Hatun örneğini hatırlattı. Göktaş, tarihimizde kadının devletin kurucu iradesinde yer aldığını ve bugün kurulan konseyle köklerden alınan ilhamın ortak hedeflerle buluşturulduğunu belirtti.

Öncelikler ve somut politika alanları:

Toplantıda konseyin odaklanacağı öncelikli alanlar şu şekilde sıralandı: aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi; demografik değişimlerin aileler üzerindeki etkilerinin birlikte ele alınması; gençlerin aile kurma ve çocuk sahibi olma kararlarını destekleyen sosyal politikaların oluşturulması; kadınların sosyoekonomik güçlenmesi, şiddetle mücadele, liderlik ve karar alma süreçlerine katılım ile çalışma hayatı ve aile hayatının uyumunun sağlanması.

Ayrıca, kadınların ve ailelerin dijital fırsatlardan yararlanması ile çocukların dijital ortamda güvenliğinin sağlanması; kadınların ve çocukların her türlü şiddetten korunması da konseyin gündeminde öncelikli başlıklar arasında yer aldı. Hedef özet olarak Güçlü aile, güçlü kadın, güçlü toplum ifadesiyle vurgulandı.

Bölgesel iş birliği adımları ve zaman çizelgesi:

Göktaş, TDT çerçevesindeki iş birliğinin adımlarını hatırlatarak 2024'te İstanbul'da aile temasıyla, 2025'te Bakü'de kadın temasıyla bir araya gelindiğini ve Ankara'daki oturumla bu iki başlığın Aile ve Kadın Konseyi altında birleştirilmesi yönünde yeni bir adım atıldığını belirtti. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025 yılını Aile Yılı, 2026-2035 dönemini ise Aile ve Nüfus On Yılı ilan ettiğini hatırlatan Göktaş, demografik meselenin Türk dünyasının ortak gündemi olduğunu vurguladı.

Bakan, konseyin sınır tanımayan sorunlara ortak cevap üretmeyi, üye ülkelerin geliştirdiği politikaları karşılaştırıp başarılı uygulamaları ölçeklendirerek birlikte daha hızlı ilerlemeyi amaçladığını belirtti.

Katılımcı görüşleri ve ilerleme vurgusu:

Toplantıda katılımcı ülkelerin temsilcileri de aile ve kadın politikalarına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı ve iş birliğine yönelik görüşlerini sundu. Göktaş, Aile ve sosyal hizmetler alanında biriktirilen tecrübelerin bu ortak zemine taşınmaya hazır olduğunu; katılımcı ülkelerin kıymetli birikimlerinin birleşmesiyle Türk dünyasına özgü sosyal politika anlayışının güçleneceğini ifade etti.

Konseyin inşasına verilen önem, himayelerin somut politika ve projelere dönüşmesi beklentisi ve ortak hedeflere ulaşma kararlılığı ile öne çıktı. Toplantı, kuruluş aşamasındaki konseyin ilk yol haritasını oluşturacak görüşlerin toplanmasıyla sonlandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, "EMİNE ERDOĞAN HANIMEFENDİ’NİN HİMAYELERİNDE KURULACAK OLAN AİLE VE KADIN KONSEYİ TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATININ GELECEK VİZYONUNA GÜÇLÜ BİR KATKI SUNACAKTIR. ORTAK HEDEFLERE ULAŞMA NOKTASINDA KONSEYİN İNŞASINA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ" DEDİ.