marmaris çarşısında son etaba geçildi

Marmaris Çarşısı'nı modern, estetik ve daha cazip bir görünüme kavuşturmak amacıyla sürdürülen kentsel yenileme çalışmaları, son etabın başlamasıyla önemli bir aşamaya ulaştı. Belediye tarafından yürütülen program kapsamında, 2025 yılında başlatılan çalışmaların final bölümü için ilk kazma vuruldu. Yenileme sürecinin tamamlanmasıyla çarşının hem görünümü hem de kullanım konforu artırılması hedefleniyor.

kapsam ve uygulama planı:

Son etapta 40, 42, 44, 47 ve 49. sokakları içine alan toplam 3 bin 300 metrekarelik alanda düzenlemeler yapılacak. Projede mevcut eski ve yıpranmış üst kaplamalar kaldırılacak, altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra modern zemin kaplamaları uygulanacak. Sokak zeminleriyle eş zamanlı olarak bina cephelerinde de iyileştirmeler gerçekleştirilecek.

amaç ve beklentiler:

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile ilgili müdürlerin alandaki incelemeleri sonrası başlayan çalışmaların amacı, çarşının dokusuna ve kent kimliğine uygun, daha düzenli, estetik, güvenli ve konforlu bir alışveriş ortamı oluşturmak. Yenilemenin tamamlanmasıyla çarşının Marmaris'in marka kent kimliğine katkı sunması ve ticari canlılığın desteklenmesi bekleniyor.

Belediye yetkilileri, etap etap ilerleyen programın son bölümüyle birlikte kentin merkezinde göze çarpan bir yenilenme sağlanacağını, altyapı iyileştirmeleriyle uzun vadeli kullanımın güvence altına alınacağını belirtiyor. Uygulama sürecinde çevre düzenlemeleri ve erişilebilirlik öncelikli unsurlar olarak ele alınacak.

MARMARİS ÇARŞISI’NI MODERN, ESTETİK VE DAHA CAZİP BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTURMAK AMACIYLA SÜRDÜRÜLEN YENİLEME ÇALIŞMALARINDA SON ETABA GEÇİLDİ. 40, 42, 44, 47 VE 49. SOKAKLARI KAPSAYAN 3 BİN 300 METREKARELİK ALANDA İLK KAZMA VURULDU.