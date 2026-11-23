operasyonun kapsamı ve yakalananlar:

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, ilçe jandarma komutanlıklarının katılımıyla eş zamanlı müdahaleler yapıldı ve 161 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

suç türleri ve yakalananların profili:

İcra edilen operasyonlarda arananlar arasında; 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle hırsızlık, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan' suçlarından aranan şahıslar yer aldı. Operasyonun koordineli yürütülmesi, farklı suç tiplerine yönelik aramaların eş zamanlı ve hedef odaklı yapılmasını sağladı.

adli süreç ve ceza dağılımı:

Adli makamlara sevk edilen 161 kişiden; 11'inin 10 yıl ile 20 yıl arası, 22'sinin 5 yıl ile 10 yıl arası, 56'sının 2 yıl ile 5 yıl arası, 72'sinin ise 2 yıl altında hapis cezasına muhatap olduğu öğrenildi. Bu dağılım, yakalanan şüphelilerin farklı ağırlıklarda suçlardan arandığını ve adli süreçlerin buna göre ilerleyeceğini gösteriyor.

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik adli ve mülki görevlerin, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinciyle aynı kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Yapılan açıklama, benzer operasyonların koordinasyonla devam edeceğine işaret ediyor.

ASAYİŞ VE DİĞER SUÇLARDAN ARANAN 161 KİŞİ ANKARA İL JANDARMA KOMUTANLIĞINCA YAPILAN OPERASYONLAR SONUCUNDA YAKALANDI.