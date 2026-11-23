kaza nasıl gerçekleşti:

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Selahattin Mahallesi TOKİ yolu üzerinde seyir halindeki iki aracın çarpışmasıyla trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu ve yoldaki düzen kısa süreliğine etkilendi.

müdahale ve tahliye:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede 1 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından stabilize edilmesinin ardından ambulansla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma ve güvenlik:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, olay yerinde delil ve tanık tespitine yönelik çalışmalar yürütüyor ve kazanın nedenlerine ilişkin soruşturma sürüyor.

DİYARBAKIR’IN SİLVAN İLÇESİNDE İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.