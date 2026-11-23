Olayın ayrıntıları:

Diyarbakır ile Silvan ilçesi arasındaki ana yolun Dicle Nehri köprüsü çıkışında yürütülen yol çalışmaları, güzergahı daraltarak kilometrelerce araç kuyruğu oluşmasına neden oldu.

Kuyruk, Seyrantepe köprülü kavşaktan Dicle Üniversitesi yolu kavşağına kadar uzadı; sürücüler yoğun trafikte dakikalar boyunca beklemek zorunda kaldı.

Sürücülerin tepkisi:

Duruma tepki gösteren araç sürücüleri, çalışmaların trafikte daha seyrek olan akşam saatlerinde yapılmasını istedi. Sürücüler, mevcut güzergahın yetersiz olduğunu ve trafikte ilerlemekte zorluklar yaşadıklarını belirtti.

Talep edilen çözümler:

Sürücüler, ulaşımda aksaklıkların giderilmesi için yeni alternatif yolların oluşturulmasını talep etti ve yetkililerden çalışma zamanlaması ile güzergah düzenlemelerinde değişiklik beklediklerini ifade etti.

DİCLE NEHRİ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA YAPILAN YOL ÇALIŞMALARI KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞMASINA NEDEN OLDU