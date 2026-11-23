Zonguldak valiliği uyarısı:

Zonguldak Valiliği, kent genelinde bu akşamdan itibaren etkisini artıracak kuvvetli sağanak yağışlar konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre yağışların bu akşam saat 21.00'de başlayacağı ve 24 Kasım Salı saat 23.59'a kadar etkili olacağı bildirildi.

Açıklamada, beklenen yağışın yoğunluğuna ilişkin olarak metrekareye 21 ila 50 kilogram civarında su düşmesinin öngörüldüğü, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte iç ve yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşebileceği ifade edildi.

muhtemel etkiler ve zaman aralığı:

Valilik, yoğun yağışın yol açabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara dikkat çekti. Uyarı, kent genelini kapsayacak şekilde akşamdan başlayarak Salı akşamına kadar sürmek üzere açıklandı.

valilikten çağrı:

Yetkililer, beklenen olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Yapılan açıklama, meteorolojik koşullar takip edilerek gerekli önlemlerin alınması çağrısını içeriyor.

ZONGULDAK VALİLİĞİ, KENT GENELİNDE BU AKŞAMDAN İTİBAREN ETKİSİNİ ARTIRACAK KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞA KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI. YAĞIŞLARIN YÜKSEK KESİMLERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KARA DÖNÜŞMESİ BEKLENİYOR.