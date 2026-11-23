ziyaretin ayrıntıları:

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Yakutiye Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ile birlikte Taş Mağazalar Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Ziyaret, bölgede bir kuyumcu dükkanına yönelik gerçekleştirilen soygun girişimi ve silahlı saldırının ardından yapıldı.

Vali Baruş, işyeri sahipleriyle tek tek görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti, olayın yarattığı üzüntüyü paylaştı ve esnafın gündemindeki konuları dinledi.

esnafın talepleri ve sürecin takibi:

Ziyaret kapsamında esnafın talep, görüş ve beklentileri bizzat not alındı. Baruş, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatılan adli ve idari sürecin yakından takip edildiğini ifade etti.

Bölge esnafı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Baruş ve beraberindeki heyete teşekkür etti; yetkililerin sahada görünür olmasının esnafın moral ve güven hissine olumlu katkı sağladığı belirtildi.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE TAŞ MAĞAZALAR CADDESİ’NDE MEYDANA GELEN SİLAHLI SALDIRI OLAYININ ARDINDAN BÖLGE ESNAFINI ZİYARET EDEREK GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ.