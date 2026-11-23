olayın gelişimi:

Yangın, merkeze bağlı Ağa Mahallesi 1963. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur ve Eren T. kardeşlere ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle alevler çıktı.

Yangında alevler hızla yayılarak yapının bitişiğindeki Zafer Aslım'a ait evin çatısına da sıçradı. Olayın büyümesini gören çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

müdahale ve hasar:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Olay yerinde dumandan etkilenen 1 vatandaşa ambulansta müdahale edildi.

Yangında Onur ve Eren T. kardeşlere ait iki katlı ev ile Zafer Aslım'a ait evin çatısında hasar oluştu. Ekipler hasarın boyutunu tespit etmek için inceleme yaptı.

soruşturma sürüyor:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yetkililer, olay yerinde gerekli delil ve görgü tespitlerini gerçekleştiriyor.

Komşu Zafer Aslım, yangın sırasında evde olmadığını, dışarıdayken telefonla aranarak evinin yandığının haber verildiğini ifade etti. Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

DÜZCE'DE İKİ KATLI EVDE ÇIKAN YANGIN, BİTİŞİKTEKİ EVİN ÇATISINA DA SIÇRADI. İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLEN YANGINDA İKİ EVDE HASAR OLUŞTU