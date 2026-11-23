Operasyonun kapsamı:

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, jandarma sorumluluk sahasında uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Saha çalışmaları sonucunda toplam 7 olay tespit edildi ve bu olaylarla bağlantılı 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

ele geçirilen maddeler ve adli süreç:

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 2 bin 41 gram kubar esrar, 192 adet sentetik ecza hap, 23 kilogram meskalin, bin 55 adet ecstasy, 120 adet sentetik kannabinoid (bonzai), 45 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ve 9 kök skunk yer aldı. Ele geçirilen tüm malzemelere el konuldu ve konuya ilişkin adli işlemlere başlandı.

Jandarma ekipleri, operasyonların uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik koordineli çalışmalar sonucu yapıldığını bildirdi. Süreç kapsamında yürütülen işlemler ve muhafaza altına alınan delillere ilişkin adli süreç devam etmektedir.

ELE GEÇİRİLENLER