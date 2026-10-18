Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Müftülerden yeni il müftüsüne ziyaret ve başarı dilekleri

Bilecik ilçelerinin müftüleri, Cumhurbaşkanlığı atamasıyla göreve gelen İl Müftüsü Yusuf Dikmen'i makamında ziyaret edip başarı dileklerinde bulundu.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 17:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Müftülerden yeni il müftüsüne ziyaret ve başarı dilekleri

Bilecik'te ilçe müftüleri yeni il müftüsünü ziyaret etti

Bilecik'te ilçe müftüleri, göreve yeni atanan İl Müftüsü Yusuf Dikmen'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyaret, il içindeki kurumlar arası dayanışma ve koordinasyonun sağlanması çerçevesinde gerçekleşti.

atama süreci ve görev değişimi:

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamaların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı çatısı altında bir dizi il müftülüğü ataması yapıldı. Bu kapsamda Ahmet Dilek görevden alınırken yerine Yusuf Dikmen atandı ve atama sonrası tanışma ziyaretleri başladı.

ziyaretin mesajı ve il müftüsünün yanıtı:

İlçe müftüleri, yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek başarı ve kolaylık temennisinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yusuf Dikmen, nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için teşekkür etti ve meslektaşlarına görevlerinde başarılar diledi.

Bu tür ziyaretler, hizmet sürekliliği ve yerel yönetimle uyum açısından önem taşıyor; kurum içi iletişimi güçlendirerek yeni dönemin uyumlu başlamasına katkı sağlıyor.

BİLECİK&#039;TE İLÇE MÜFTÜLERİ, İL MÜFTÜSÜ DİKMEN İLE BİR ARAYA GELDİ

BİLECİK'TE İLÇE MÜFTÜLERİ, İL MÜFTÜSÜ DİKMEN İLE BİR ARAYA GELDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Manisa Büyükşehir kent merkezinde gıda güvenliği farkındalığı oluşturdu
images

Şehit Cihat Kaya'nın anısına vefa ziyareti Bozüyük'te
images

Eskişehir'den Afyonkarahisar'a: dört ayaklı kurtarıcılar sınavda tam not aldı
images

Sur'da hatırlama: Bozkuş ailesinin mevlidi siyaset ve iş dünyasını buluşturdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beyoğlu'nda direksiyon hakimiyetinin kaybı kamyonun yan yatmasına yol açtı

Marmaris Ticaret Odası'nda mavi listenin üstünlüğü, başkanlıkta belirsizlik

Kozan'da ata sporunun genç yüzü: Efe Anıl Al başpehlivan oldu

Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan: hazırlıklar yetmedi, korner hatası belirleyici oldu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Husiler Suudi hedeflerine dört füze ve İHA saldırısı düzenlediklerini iddia etti