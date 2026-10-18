Müftülerden yeni il müftüsüne ziyaret ve başarı dilekleri

Bilecik'te ilçe müftüleri yeni il müftüsünü ziyaret etti

Bilecik'te ilçe müftüleri, göreve yeni atanan İl Müftüsü Yusuf Dikmen'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyaret, il içindeki kurumlar arası dayanışma ve koordinasyonun sağlanması çerçevesinde gerçekleşti.

atama süreci ve görev değişimi:

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamaların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı çatısı altında bir dizi il müftülüğü ataması yapıldı. Bu kapsamda Ahmet Dilek görevden alınırken yerine Yusuf Dikmen atandı ve atama sonrası tanışma ziyaretleri başladı.

ziyaretin mesajı ve il müftüsünün yanıtı:

İlçe müftüleri, yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek başarı ve kolaylık temennisinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yusuf Dikmen, nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için teşekkür etti ve meslektaşlarına görevlerinde başarılar diledi.

Bu tür ziyaretler, hizmet sürekliliği ve yerel yönetimle uyum açısından önem taşıyor; kurum içi iletişimi güçlendirerek yeni dönemin uyumlu başlamasına katkı sağlıyor.

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