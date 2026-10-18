Gaziantep'te yoğun müdahale sonrası pamuk fabrikasındaki alevler söndürüldü

Olayın gelişimi:

Gaziantep'in 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Ahmet Aslansoy pamuk fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

Ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek için yoğun çalışma başlattı. Yangına 15 araç ve 40 personel ile müdahale edildi. Saatler süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı ve ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

GAZİANTEP'TE PAMUK FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI