Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Gaziantep'te yoğun müdahale sonrası pamuk fabrikasındaki alevler söndürüldü

Gaziantep 2. OSB'deki Ahmet Aslansoy pamuk fabrikasında çıkan yangın, 15 araç, 40 personel müdahalesiyle kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 17:29

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 17:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Gaziantep'te yoğun müdahale sonrası pamuk fabrikasındaki alevler söndürüldü

Olayın gelişimi:

Gaziantep'in 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Ahmet Aslansoy pamuk fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

Ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek için yoğun çalışma başlattı. Yangına 15 araç ve 40 personel ile müdahale edildi. Saatler süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı ve ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

GAZİANTEP&#039;TE PAMUK FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

GAZİANTEP'TE PAMUK FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Uğurludağ kavşağında kaza: itfaiye sıkışanları kurtardı, yedi yaralı
images

Beyoğlu'nda direksiyon hakimiyetinin kaybı kamyonun yan yatmasına yol açtı
images

Beyoğlu'nda kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı
images

Malatya'da Yazıhan kavşağında çarpışma: minibüs ve otomobilde 3 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beyoğlu'nda direksiyon hakimiyetinin kaybı kamyonun yan yatmasına yol açtı

Marmaris Ticaret Odası'nda mavi listenin üstünlüğü, başkanlıkta belirsizlik

Kozan'da ata sporunun genç yüzü: Efe Anıl Al başpehlivan oldu

Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan: hazırlıklar yetmedi, korner hatası belirleyici oldu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Husiler Suudi hedeflerine dört füze ve İHA saldırısı düzenlediklerini iddia etti