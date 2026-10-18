Eskişehir Taşbaşı çarşısında balıkçı bacasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Olay yeri ve ilk müdahale:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Belediye Sokak'ta bulunan Taşbaşı Çarşısı'nda bir balıkçı dükkanının bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bacadan yükselen duman ve alevleri fark eden çevredeki esnaf, yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

itfaiye müdahalesi ve söndürme çalışması:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede gelerek bacaya müdahale etti ve soğutma çalışması yaptı. Ekiplerin hızlı müdahalesi ve esnafın ilk desteği sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

durum değerlendirmesi ve inceleme:

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. İtfaiye ekipleri, bacanın yangına neden olan etkenine ilişkin inceleme yürütüyor ve olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Olay, çarşı içindeki işletmelerin müdahalesi ile kısa sürede sonlandırılırken, yetkililer benzer risklere karşı ekipman ve denetimlerin önemine dikkat çekti.

ESKİŞEHİR'DE ÇARŞI İÇERİSİNDEKİ BİR BALIKÇININ BACASINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ VE ESNAFIN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.