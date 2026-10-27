İşe yeni başlayan İbrahim'in ölümü: mahkeme sanıklara ağırlaştırılmış müebbet ve 19 yıl verdi

Olayın seyri:

Hatay'ın Antakya ilçesi Emek Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde çalışan 19 yaşındaki İbrahim Yaşar, Mersin'den 4 Mart 2025'te gelerek işe başladı. Yaşar, hayatında ilk kez çalıştığı bu işte yatakhane olarak kullanılan konteynerde kalıyordu.

Kaynaklara göre konteyner, 8 Mart 2025 tarihinde benzin dökülerek ateşe verildi. Yangında İbrahim Yaşar hayatını kaybederken aynı konteynerde kalan M.A.Ö. yaralandı. Olayın ardından şantiyede beraber çalışan M.K. (26) ve B.S. (33) tutuklandı ve haklarında yangın çıkarma suretiyle tasarlayarak kasten öldürme suçlamasıyla dava açıldı.

Yargılama ve dava süreci:

Dava, Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Karar duruşması 26 Ekim tarihinde yapıldı. Savunma ve iddia makamının beyanlarının ardından mahkeme heyeti tüm delilleri değerlendirerek hükmünü açıkladı.

Mahkeme kararı ve ceza:

Mahkeme, sanıklar hakkında yapılan yargılama sonunda her birine ağırlaştırılmış müebbet hapis ile ayrıca 19 yıl hapis cezası verdi. Karar, suça karıştığı belirlenen iki kişi için beraat yerine mahkumiyeti öngören bir yaptırım oldu.

Ailenin açıklamaları:

Acılı baba Vedat Yaşar, kararın ardından yaptığı açıklamada '597 gün sonra adalet yerini buldu' dedi ve ülke adaletine güveninin tam olduğunu belirtti. Baba Yaşar davada ayrıca şantiyedeki güvenlik zaafiyeti nedeniyle de şikayette bulunduklarını ifade etti.

Vedat Yaşar, oğlunun 4 Mart 2025'te Hatay'a çalışmaya geldiğini, 8 Mart 2025'te iki kişinin ‘oğlumun üzerine 5 litre benzin dökerek onu canice yaktığını’ söylediğini aktardı. Baba, verilen kararın emsal olmasını ve benzer olayların tekrar yaşanmamasını diledi. Son olarak aileye seslenirken 'Adalet aramaktan asla vazgeçmeyin, er ya da geç adalet yerini bulur' ifadesini kullandı.

Karar, mağdur aileler açısından örnek teşkil edecek bir dava olarak yorumlanırken, soruşturma ve yargılama sürecinde tutuklu yargılanan sanıkların cezası mahkeme kararıyla kesinleştiğinde uygulanmak üzere hükme bağlandı.

İBRAHİM YAŞAR