Samsun'da sanatın perde arkası yalıda görücüye çıktı

Yalı Sergi Salonu'nda sergilendi

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Plastik Sanatlar Derneği iş birliğinde düzenlenen I. Samsun Sanat Çalıştayı'nın ortaya çıkan eserleri, Yalı Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, kentte ilk kez gerçekleştirilen çalıştayın üretim sürecini ve sonuçlarını geniş izleyiciye taşıyor.

Çalıştayda neler yapıldı:

Etkinlikte 25 sanatçı, bir hafta boyunca farklı teknik ve üsluplarla eserler üretti. Program kapsamında gerçekleştirilen canlı performanslar, atölyeler, söyleşiler ve workshoplar sayesinde ziyaretçiler sanatçıları ve üretim süreçlerini baştan sona izleme fırsatı buldu. Bu yaklaşım, sergilerin yalnızca tamamlanmış işleri göstermekten öte deneyim merkezli bir kurguyu ön plana çıkardı.

Katılım ve destek:

Sergiyi, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da ziyaret ederek eserleri inceledi. Samsun Plastik Sanatlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Selma Karaahmet Balcı, çalıştayın kent kültürü açısından önemli bir buluşma olduğunu vurguladı ve organizasyona verdiği destek için Doğan'a teşekkür etti. Balcı, 'Bu, çok sık yaptığımız sergi açılışlarından çok farklı bir noktada' ifadeleriyle çalıştayın özgün niteliğine dikkat çekti.

Sergi, sanatın üretim sürecine dair gözlemlerle zenginleşen bir sunum olarak ziyaretçilere açık kalacak. İlgililer, Yalı Sergi Salonu'nu 3 Kasım'a kadar ziyaret ederek çalıştayda üretilen eserleri yakından görebilirler.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE SAMSUN PLASTİK SANATLAR DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN I. SAMSUN SANAT ÇALIŞTAYI’NDA ORTAYA ÇIKAN ESERLER, YALI SERGİ SALONU’NDA SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU.