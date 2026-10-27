Kırıkkale'de yağışta kayan servis devrildi: 1'i ağır 15 yaralı

kaza ve olay yeri:

Kaza, saat 07.40 sıralarında Kırıkkale-Konya kara yolu üzerindeki Karaahmetli köyü yakınında meydana geldi. Kırıkkale'den Ankara'nın Bala ilçesi istikametine seyir halinde olan 06 GBM 698 plakalı midibüsü kullanan sürücü N.K. yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti; araç devrildi.

yaralananlar ve müdahale:

Kazada araçta bulunan 15 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı; yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralananların Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü personeli olduğu bildirildi.

soruşturma ve takip:

Olay yerinde inceleme yapan jandarma trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve kaza nedeninin kesin olarak belirlenmesi için çalışma yürütülüyor.

KIRIKKALE'DE İŞÇİLERİ TAŞIYAN SERVİS ARACININ YAĞIŞ SEBEBİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA DEVRİLMESİ SONUCU 1'İ AĞIR 15 KİŞİ YARALANDI.