Pastırmacılar erciyes'e gelecek kayakçılara hazırlanıyor

Kayseri'de pastırmacılar sezonu bekliyor

Kayseri'de pastırmacılık yapan Yasin Güzel, pastırma sıcaklarının sona ermesi ve Erciyes Dağı'na düşen ilk karın ardından kış sezonunun açılmasını beklediklerini söyledi. Esnaf olarak hedeflerinin, kayak sezonunun başlamasıyla Erciyes'e gelen yerli turistleri ağırlamak ve kentteki ticari hareketliliğin artmasına katkı sağlamak olduğunu belirtti.

fiyat aralıkları ve piyasa durumu:

Güzel, bu yılın fiyat seviyelerinin normal olduğunu vurgulayarak, sucuk ve pastırma için güncel rakamları paylaştı. Buna göre sucuk fiyatları 750 TL'den başlayıp 1.400 TL'ye kadar, pastırma fiyatları ise kilosu 2.300 TL'den başlayıp 3.500 TL'ye kadar değişiyor. Esnaf, girdi maliyetleri ve talep dengesine göre fiyatların şu an mantıklı bir aralıkta olduğunu düşünüyor.

erciyes beklentisi ve sezon zamanlaması:

Güzel, "Malum artık pastırma sıcaklarımız bitti. Erciyes Dağı'mıza da ilk kar düştü. Artık kış sezonunun açılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Esnaf, 3 hafta 1 ay sonra kış sezonunun gelmesiyle Erciyes'in dolup taşmasını ve özellikle yerli turist akınıyla işlerin canlanmasını umuyor.

Kayakçılara sunulan yerel ve yöresel lezzetlerin, bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağına dikkat çeken pastırmacılar, ziyaretçileri ürünlerini tatmaya davet ediyor. Hem pastırma hem de sucuk alımı yapanların kentteki diğer esnafa da hareket getirmesini bekliyorlar.

Sonuç olarak, Kayseri'deki pastırmacılar kış sezonunun açılmasını önemli bir fırsat olarak görüyor; yüksek sezonun gelmesiyle birlikte hem satışlarda artış hem de bölgesel turizm gelirlerinde canlanma hedefleniyor.

Pastırmacıların gözü kayak sezonunda