Orman yollarında 794 rakımda bir cumhuriyet buluşması

pazaryeri'de doğa yürüyüşü:

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, 794 rakımlı Kınık Köyü ile Bulduk Köyü arasında düzenlenen yürüyüş, Kaymakamlık himayelerinde gerçekleştirildi. Etkinlik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edildi ve Cumhuriyet’in 103. yılı kutlamaları kapsamında yapıldı.

katılımcılar ve rota:

Programa, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, protokol üyeleri, ilçe öğrencileri ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş, Kınık ve Bulduk köylerini birbirine bağlayan patika ve orman yolları üzerinden planlandı; katılımcılar doğayla iç içe vakit geçirerek keyifli bir gün yaşadı.

kaymakamın mesajı:

Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, etkinliğe ev sahipliği yapan Bulduk ve Kınık köylerine ve yürüyüşe katılanlara teşekkür etti. Kara, "Etkinliğimize ev sahipliği yapan Bulduk ve Kınık köylerimize misafirperverlikleri ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Katılım sağlayan tüm öğrencilerimize, protokol üyelerimize ve vatandaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Organizatörler, bu tür etkinliklerin gençlerin sosyal ve fiziksel gelişimine katkı sağladığını, yerel dayanışmayı güçlendirdiğini ve Cumhuriyet coşkusunu kırsal alanlarda da paylaşma imkânı sunduğunu vurguladı. Etkinlik, ilçede yoğun katılımla tamamlandı ve katılımcılara doğayla iç içe bir gün yaşattı.

794 RAKIMDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ