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Konya'da 'polis' numasıyla 7,8 milyonluk altını bozdurmaya çalışırken yakalandı

Konya'da kendisini polis veya savcı olarak tanıtıp vatandaştan aldığı 1 kilo 200 gram, yaklaşık 7 milyon 800 bin lira değerindeki altını kuyumcuda bozdurmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:46

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Konya'da 'polis' numasıyla 7,8 milyonluk altını bozdurmaya çalışırken yakalandı

olayın gelişimi:

Konya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini polis veya savcı olarak tanıtarak vatandaşları hedef alan dolandırıcıların tespitine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan takipte, bir vatandaştan alınan 1 kilo 200 gram altının şüpheli tarafından bozdurulmak üzere kuyumcuya götürüldüğü belirlendi.

yakalanma ve ele geçenler:

Altınları bozdurmak amacıyla kuyumcuda bulunduğu sırada polis ekiplerince yakalanan şüpheliden, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 800 bin lira olan tüm altınlar ele geçirildi. Ele geçirilen değerli metallere el konularak derhal sahibine teslim edildi.

adli süreç ve değerlendirme:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda kullanılan yöntemin, genellikle 'eldenci' tabir edilen ve kendilerini resmi görevlermiş gibi tanıtarak güven sağlayan suç şebekelerine ait taktiklerle uyumlu olduğu belirtildi.

Konya'daki bu operasyon, sahte kimlik ve görev beyanıyla yapılan dolandırıcılık vakalarına karşı yürütülen denetimlerin sonuç verdiğini gösterirken, yetkililer vatandaşları böyle durumlarda ilgili birimlerle doğrudan irtibata geçmeleri yönünde uyarıyor.

KONYA&#039;DA POLİS YALANIYLA VATANDAŞTAN 1 KİLO 200 GRAM ALTIN ALAN ŞÜPHELİ, ALTINLARI BOZDURMAK İÇİN...

KONYA'DA POLİS YALANIYLA VATANDAŞTAN 1 KİLO 200 GRAM ALTIN ALAN ŞÜPHELİ, ALTINLARI BOZDURMAK İÇİN GİTTİĞİ KUYUMCUDA YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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