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Ankara merkezli soruşturma: 28 şüpheli gözaltında, Eyüpsultan belediye başkanı da aralarında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, aralarında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ankara merkezli soruşturma: 28 şüpheli gözaltında, Eyüpsultan belediye başkanı da aralarında

Soruşturmanın yürütüldüğü birimler:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sorumlu birim olarak görev aldı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğü vurgulandı.

Gözaltı ve arama işlemleri:

Çalışmalar kapsamında, aralarında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu toplam 28 şüpheli hakkında 'suç örgütüne üye olma', 'rüşvet alma', 'rüşvet verme' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltı kararı verildi. Karar çerçevesinde şüphelilerin adreslerinde arama yapma ve bazı delillere el koyma işlemleri de gerçekleştirildi.

Başsavcılığın bildirmesine göre ilgili kararlar uygulandı ve adı geçen 28 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.

Soruşturmanın seyri ve beklentiler:

Başsavcılık açıklamasında soruşturmanın hukuki ve teknik yönlerinin detaylı şekilde incelendiği, ilerleyen süreçte ek adli işlemler yapılabileceği ifade edildi. Yetkililer, soruşturmanın titizlikle devam ettiğini ve süreçle ilgili yeni gelişmelerin takip edileceğini belirtti.

Ankara&#039;da 28 şüpheli hakkında suç örgütü soruşturması: Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen de...

Ankara'da 28 şüpheli hakkında suç örgütü soruşturması: Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen de gözaltında

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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