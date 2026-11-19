ASO’nun COP31’deki kapsamlı varlığı:

Ankara Sanayi Odası (ASO), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında 9 etkinlikte yer alarak Ankara sanayisinin dönüşüm gündemini uluslararası platformlara taşıdı. ASO, organizasyon sürecinde üç paneli doğrudan düzenlerken beş panele ortak oldu; ayrıca Yeşil Bölge’deki standıyla oda projelerini ve yatırım fırsatlarını tanıttı.

ASO Başkanı Seyit Ardıç önderliğindeki heyet, karbon fiyatlaması, temiz enerji, teknoloji geliştirme ve dönüşüm finansmanı gibi başlıklarda sanayicilerin ihtiyaçlarını ve Ankara’nın yatırım potansiyelini uluslararası paydaşlarla paylaştı. Ardıç, Türkiye’nin COP31’e başarılı ev sahipliğine ve iklim diyaloğunun güçlenmesine katkısına dikkat çekti.

Panel ve panellerin öne çıkan başlıkları:

ASO ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ortaklığı dahil üç panel düzenlendi; ASO ayrıca toplam 9 etkinlikte Ankara deneyimlerini aktardı. Ortak yayınla da COP31 öncesi ikiz dönüşüm çağrısı yapıldı; çalışma, iklim değişikliği, dijitalleşme ve yapay zekanın üretim üzerindeki etkilerini ele aldı.

Gelişmekte olan ekonomilerde ikiz dönüşüm:

ASO ve TTGV’nin ortak düzenlediği 'Gelişmekte Olan Ekonomilerde Sanayinin Yeşil Dönüşümü-İkiz Dönüşüm Modeli' paneli, Türkiye Pavilyonu’nda gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Ardıç, 'Biz ikiz dönüşümü, sürdürülebilir kalkınmayı ve sanayimizin geleceğini güvence altına almanın temel araçlarından biri olarak görüyoruz' ifadelerini kullandı. Panelde Dr. Ahmet Dinçer, Dr. E. Serdar Gökpınar, Feyza Eldeniz ve Azerbaycan’dan Aqil Azizov gibi isimler çözüm önerileri ve iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Nükleer enerji ve yerli sanayi katılımı:

ASO NÜKSAK tarafından düzenlenen 'Enerji Güvenliği, Arz Güvenliği ve Temiz Enerji Kaynağı Olarak Nükleer Enerji' panelinde, nükleer enerjinin düşük karbonlu ve kesintisiz elektrik üretimi açısından rolü konuşuldu. Panelde Prof. Dr. Şule Ergün, Emre Küçükali, Alikaan Çiftçi ve Boris Karakushev yer aldı; ASO, yerli firmaların nükleer tedarik zincirine dahil edilmesi hedefini öne çıkardı.

Karbon düzenlemeleri, finansman ve uluslararası iş birliği:

Yeşil Bölge’de ASO’nun düzenlediği 'Karbon Fiyatlaması Çağında Türkiye Sanayisi: SKDM, ETS ve Düşük Karbonlu Rekabetçilik' panelinde SKDM, ETS uygulamaları ve rekabet gücüne etkileri ele alındı. Moderatörlüğünü Mehmet Özcan’ın yaptığı oturumda Volkan Polat, Arzu Önsal, Canan Derinöz Gencel ve Ersin Ercan konuştu.

ASO Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Özbozkurt, yeşil yatırımların finansmana erişiminin önemine vurgu yaparak KOBİ’lerin teminat sorunları, risk paylaşımı mekanizmaları ve teknik danışmanlık desteğinin gerekliliğini dile getirdi. Panellerde EBRD, Türkiye Bankalar Birliği ve Kredi Garanti Fonu temsilcileri de finansman modellerini tartıştı.

Uluslararası temaslar ve somut iş birlikleri:

ASO, COP31’deki temaslarını kurumsal ortaklıklara dönüştürdü: Çin Çevre Federasyonu (ACEF) ile imzalanan mutabakat zaptı ve Hamburg Ticaret Odası ile yürütülen iş birliği, iş eşleştirmeleri, ortak araştırma ve eğitim programları gibi alanlarda iş birliği öngörüyor. Mutabakata ASO Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Özbozkurt ile ACEF temsilcisi Shi Xiang imza attı.

Mavi Bölge’de ASO temsilcileri UNIDO, Hamburg Ticaret Odası ve ICC Almanya oturumlarında deneyimlerini paylaştı. ASO’nun farklı birimleri, ASO 2. OSB, ASO Teknopark, ASO Model Fabrika, ASO METES ve ASO NÜKSAK’ın çalışmaları Yeşil Bölge standında tanıtılarak yeni iş birliği fırsatları görüşüldü.

ASO’nun vurguladığı öncelikler ve çağrılar:

Ardıç, iklim hedefleri ile üretim ve rekabet gücünün birlikte ele alınması gerektiğini belirterek 'Üretim gücümüzü korumalı ve teknolojik yetkinliklerimizi geliştirmeliyiz' dedi. ASO, uzun vadeli ve erişilebilir iklim finansmanının KOBİ’lere ulaşması, ortak Ar-Ge ve pilot üretim programlarıyla teknolojik kapasitenin yaygınlaştırılması çağrısında bulundu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve COP31 İş Forumu’nun süreçteki rolü de ASO tarafından takdirle not edildi; Hisarcıklıoğlu’nun iş dünyasını iklim gündemine taşıyan liderliği, sanayicilerin küresel platformlarda görünürlüğünü artırdı.

ASO, COP31 katılımıyla Ankara sanayisinin üretim ve mühendislik birikimini, projelerini ve uygulama deneyimlerini uluslararası aktörlerle buluşturarak, dönüşümün somut iş birliklerine dönüşmesi için adımlar attı. Önümüzdeki dönemde bu temasların sanayinin ikiz dönüşümünü hızlandıracak yatırım ve uygulamalara dönüşmesi hedefleniyor.

ASO, TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİNDE ANTALYA'DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ'NİN 31. TARAFLAR KONFERANSI'NDA (COP31) SANAYİNİN YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIYLA ETKİN BİÇİMDE YER ALDI.