Manisa'da destek düzenlemesi ne getiriyor:

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvancılık yapan üreticileri ilgilendiren yavru atma (atık) desteğinin kapsamının genişletildiğini açıkladı. Yapılan düzenlemeye göre, daha önce yalnızca aşıya bağlı yavru atma vakalarına verilen yardım artık tüm nedenlerle meydana gelen yavru atmalar için uygulanacak. Amaç, gebe hayvanlarda yaşanan kayıpların ekonomik etkisini azaltmak ve üreticilerin zararını telafi etmektir.

destek tutarları ve uygulama yılı:

Manisa İl Müdürlüğü tarafından açıklanan 2026 yılı destek tutarları, büyükbaş hayvanlarda hayvan başına 20.000 TL, küçükbaş hayvanlarda ise hayvan başına 4.000 TL olarak belirlendi. Bu tutarlar, yavru atma nedeniyle doğrudan zarar gören yetiştiricilere ödeme yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlendi.

başvuru ve bildirim yükümlülüğü:

Destekten yararlanmak isteyen üreticilerin, gebe hayvanlarda meydana gelen yavru atma vakalarını gecikmeden İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirmesi gerekiyor. Ayrıca olayın resmi veteriner hekim tarafından görülmesi ve gerekli muamelenin yapılması şartı aranıyor; bu kayıt ve tıbbi inceleme olmadan destek ödemesi yapılamayacak.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, destekleme şartları ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi almak isteyen üreticilerin yetkili İl ve İlçe müdürlüklerine başvurabileceğini bildirdi. Uygulamanın amacı, üreticilerin ani kayıplar karşısında ekonomik olarak korunmasını sağlamaktır.

MANİSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, HAYVANCILIKLA UĞRAŞAN YETİŞTİRİCİLERİ YAKINDAN İLGİLENDİREN YAVRU ATMA (ATIK) DESTEĞİNİN KAPSAMININ GENİŞLETİLDİĞİNİ DUYURDU.