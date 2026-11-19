Samsun TSO heyeti kent protokolünü ziyaret etti

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve yeni dönem yönetim kurulu ile meclis divanı üyeleri, kentte protokol ziyaretleri gerçekleştirdi. Heyet ilk olarak Vali Orhan Tavlı'yı, ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın'ı makamlarında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmelerde öne çıkan başlıklar

Ziyaretlerde Samsun'un ekonomik ve sosyal gelişimi, kentin yatırım potansiyelinin artırılması, iş dünyasının beklenti ve talepleri ile şehirde devam eden ve planlanan projeler konuşuldu. Taraflar, kamu kurumları, yerel yönetimler ve iş dünyası arasında koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak çalışma imkânlarının değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Yeni dönemde iş birliği ve somut adımlar

Başkan Murzioğlu, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, şehrin ihtiyaçlarının ve üyelerin taleplerinin ilgili mercilerle paylaşılmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Murzioğlu, "Kurumlarımızla güçlü iletişimimizi yeni dönemde de sürdüreceğiz" ifadesini kullanarak, iletişimin ziyaretlerle sınırlı kalmayıp ortak projeler ve çözüm odaklı çalışmalar ile devam edeceğini vurguladı.

Murzioğlu ayrıca, yapılan görüşmelerde gösterilen yakın ilgi ve misafirperverlik için Vali Orhan Tavlı, Halit Doğan ve Faruk Aydın'a teşekkür etti. Protokol üyeleri de Samsun TSO heyetinin ziyaretinden memnuniyetlerini belirterek yeni döneme ilişkin başarı dileklerini iletti.

Taraflar, Samsun'un sahip olduğu potansiyelin daha etkin değerlendirilmesi ve kentin gelişimine katkı sunacak ortak projelerin hayata geçirilmesi amacıyla kurumsal dayanışma ve karşılıklı anlayışın sürdürüleceği üzerinde mutabık kaldı.

SAMSUN TSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH ZEKİ MURZİOĞLU VE MECLİS BAŞKANI HALUK AKYÜZ, YENİ DÖNEM YÖNETİM KURULU VE MECLİS DİVANI ÜYELERİYLE BİRLİKTE KENTTE BİR DİZİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ.