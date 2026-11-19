Denetimli serbestlik yükümlülerine iletişim eğitimiyle günlük ilişki becerileri kazandırılıyor

Sinop’un Boyabat ilçesinde, denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülülere yönelik olarak "İletişim Becerileri" başlıklı bir seminer düzenlendi. Seminere katılanlara iletişim süreçlerini güçlendirmeye yönelik pratik bilgiler verildi ve günlük yaşamda uygulanabilecek yöntemler paylaşıldı.

Seminerin içeriği:

Boyabat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Eğitim ve İyileştirme Bürosu tarafından Boyabat Adliyesi Seminer Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Denetimli Serbestlik Uzmanı Psikolog Muhammed Yılmaz sunum yaptı. Oturumda katılımcılara etkili iletişim kurma, karşısındakini dinleme ve kendini doğru ifade etme teknikleri anlatıldı. Ayrıca iletişimin bireyin sosyal yaşamındaki yeri ve iletişim becerilerinin günlük ilişkilerdeki olumlu etkileri üzerinde duruldu.

Amaç ve vurgular:

Seminerde özellikle empati kurmanın önemi ile öfke kontrolü ve sağlıklı ilişki geliştirme konuları ele alındı. Programın hedefi, yükümlülerin günlük yaşamlarında daha anlayışlı, saygılı ve kontrollü iletişim kurmalarını sağlamak olarak belirtildi. Etkinlik boyunca katılımcıların uygulamalı örnekler ve pratik tavsiyelerle desteklenmesi amaçlandı.

Seminerin sonunda, iletişimin bireyleri karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde bir araya getiren temel bir unsur olduğuna dikkat çekildi ve benzer eğitimlerin sürdürülebilir olması gerektiği ifade edildi.

SİNOP'UN BOYABAT İLÇESİNDE, DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ ALTINDAKİ YÜKÜMLÜLÜLERE YÖNELİK "İLETİŞİM BECERİLERİ" SEMİNERİ DÜZENLENDİ.