Malatya'nın kırsal kalkınma gündemi:

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ile TKDK Başkanı Dr. Ahmet Abdullah Antalyalı Ankara’da bir araya geldi. Toplantıda Malatya’nın deprem sonrası ihyası, kırsal kalkınma yatırımları ve yeni destek imkânları ele alındı.

Ölmeztoprak, 2011’den bu yana Malatya’ya 655 projeye 4,4 milyar TL hibe sağlandığını, bu desteklerle gerçekleştirilen yatırımların tutarının 9,1 milyar TL olduğunu ve bunun sonucunda 3 bini aşkın kişiye istihdam sağlandığını açıkladı.

TARGET Projesi ve finansman planı:

Toplantıda ayrıca Dünya Bankası finansmanıyla, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda TKDK tarafından uygulanacak TARGET Projesinin kapsamı değerlendirildi. Ölmeztoprak, projenin ilk fazında ülke genelinde 750 milyon dolar kaynak sağlanmasının planlandığını, sonraki aşamalarda toplam finansmanın 2 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini ve geri ödemelerden elde edilen kaynakların yeniden kullandırılmasıyla 10 yıl içinde 5,3 milyar dolarlık bir finansman hacmine ulaşılmasının amaçlandığını kaydetti.

Kayısı, üretici ve kooperatiflere öncelik:

Malatya’nın yeni finansman imkanlarından etkin yararlanabilmesi için kayısının katma değerinin artırılması, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve pazarlanması ile hayvancılık yatırımlarının geliştirilmesinin öncelikli olduğu vurgulandı. Toplantıda depremden etkilenen üreticilerin yeniden güçlendirilmesi, kadın kooperatifleri ve genç girişimcilerin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Ölmeztoprak, mevcut desteklerin ötesinde ilave imkânların değerlendirilmesi ve kırsal üretim gücünü artıracak projelerin öncelikle geliştirilmesi için ilgili kurumlar nezdindeki gayretlerini sürdüreceklerini belirtti. Ayrıca TKDK Başkanı Dr. Ahmet Abdullah Antalyalıya ev sahipliği ve Malatya’ya gösterdiği ilgi için teşekkür ederek, TARGET Projesinin ülke ve Malatya için hayırlı sonuçlar doğurmasını diledi.

AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ İNANÇ SİRAÇ KARA ÖLMEZTOPRAK, TKDK BAŞKANI DR. AHMET ABDULLAH ANTALYALI İLE ANKARA’DA BİR ARAYA GELDİ.