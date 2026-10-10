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Okul yolunda güvenlik kamerasına yansıyan anlar: 15 yaşındaki öğrenci yaralandı

Hatay İskenderun'da okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 15 yaşındaki E.Ö., bacağından yaralandı; anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 14:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Okul yolunda güvenlik kamerasına yansıyan anlar: 15 yaşındaki öğrenci yaralandı

Okul yolunda saldırı anı:

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi'nde okula giderken 15 yaşındaki E.Ö. sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerdeki anlar:

Kayıtlarda sırt çantasıyla yürüyen öğrencinin bir grup sokak köpeğinin hedefi haline geldiği, E.Ö.'nün çantasıyla kendini korumaya çalıştığı görülüyor. Kısa süreli panik ve mücadele sonucunda öğrenci bacağından yaralandı; korku dolu anlar net şekilde kaydedildi.

Belediye müdahalesi ve bölgedeki durum:

Ailenin talebi üzerine bölgedeki sokak köpekleri İskenderun Belediyesi ekipleri tarafından toplandı. Olay, okul yolunda güvenlik ve sokak hayvanları yönetimi konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Okul yolunda sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kız çocuğu yaralandı, korku dolu anlar...

Okul yolunda sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kız çocuğu yaralandı, korku dolu anlar kamerada

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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