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Karabük'te trafikte dengelerini hiçe sayan gösteri

Karabük 100. Yıl Mahallesi'nde, seyir halindeki otomobilin tavanından ve camlarından sarkarak dans eden iki kadının tehlikeli anları cep kamerasında.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 14:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karabük'te trafikte dengelerini hiçe sayan gösteri

olay görüntüleri:

Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Cadde bölümünde kaydedilen görüntülerde, seyir halindeki bir otomobilin tavanından ve camlarından sarkan iki kadının dans ettiği görüldü.

O tehlikeli anlar, aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobilin içerisindeki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

tehlike ve trafik güvenliği:

Görüntüdeki davranış, trafikte hem içinde bulunanlar hem de diğer yol kullanıcıları için ciddi risk oluşturuyor. Aracın tavanından ve camlarından sarkmak, ani bir harekette dengenin kaybolmasına, düşme veya kazaya yol açma olasılığını artırıyor.

görüntüde yer alan detaylar:

Kayıtta yer alan bilgiler, olayın 100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Cadde kesiminde, seyir halinde bir otomobilde gerçekleştiğini ve davranışın aynı istikametteki başka bir araçtaki yolcu tarafından kaydedildiğini gösteriyor. Görüntüde yetkililere yapılan bir müdahale veya sonrasında yaşananlara dair ek bir bilgi yer almıyor.

KARABÜK&#039;TE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN TAVANINDAN VE CAMLARINDAN SARKARAK DANS EDEN KADINLARIN...

KARABÜK'TE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN TAVANINDAN VE CAMLARINDAN SARKARAK DANS EDEN KADINLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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