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Bahçeli: terörsüz Türkiye hedefine sabır ve sorumlulukla ilerlenmeli

Bahçeli, Terörsüz Türkiye'nin devlet politikası olduğunu söyleyip fon soruşturmalarında sabır istedi; siyasallaşma koordinatörlüğü hakkını savundu.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Merve Çelik

Bahçeli: terörsüz Türkiye hedefine sabır ve sorumlulukla ilerlenmeli

Bahçeli'nin törende vurguladıkları:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 24’üncü Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada Terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet politikası haline geldiğini ve kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Bahçeli, sürecin başarıya ulaşması için milli birlik, kardeşlik ve ortak sorumluluk anlayışının önemine dikkat çekti.

fon soruşturması ve sabır çağrısı:

Fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, araştırmalar tamamlanmadan kişi ve kurumların suçlanmasının yanlış olduğunu söyledi. Yargılama süreci bitmeden ve sorgulamalar yapılmadan genelleme yapmanın siyaset dili ile toplumsal huzura zarar vereceğini belirterek, biraz sabır gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Bakanlar hakkında henüz kesinleşmemiş iddialarla hızlıca yorum yapılmasının siyasete ihanet ve insanlara saygısızlık anlamına geleceğini ifade etti.

sürecin uygulanması ve siyasallaşma konusu:

Bahçeli, Terörsüz Türkiye çalışmalarının yürütme, yasama ve yargı boyutlarıyla hızla devam ettiğini, yasaların kabulü ve ilgili kurumların oluşturulmasının aşamalar halinde gerçekleştiğini söyledi. Terörle mücadelede geri dönüşün mümkün olmadığını tekrarlayan Bahçeli, ülkeyi seven herkesin kardeşlik ruhuyla hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmasında ayrıca, yasaların öngördüğü kurumların kurulması gerektiğini belirterek, barış sürecinde siyasallaşma koordinatörlüğünün İmralı’da bulunan kişi için de bir hak olduğunu dile getirdi. Bahçeli, o sıfatın verilmesiyle silahların bırakılmasının, şiddetten vazgeçilmesinin ve 27 Şubat 2025 tarihli açıklamaların kabul edilmesinin toplum desteğini güçlendireceğini savundu.

Son olarak Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve Meclis ile ortak çalışma ve kararlılıkla Türkiye’nin terörden arınmış, bölgesinde lider konumuna gelmiş bir ülke olmasının hedeflendiğini belirterek, MHP olarak bu süreçten vazgeçmeyeceklerini ve geri dönüşün söz konusu olmadığını yineledi.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) LİDERİ DEVLET BAHÇELİ, TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE İLİŞKİN...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) LİDERİ DEVLET BAHÇELİ, TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE İLİŞKİN, "SİYASALLAŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ İMRALI'DA BULUNAN KİŞİNİN DE HAKKIDIR" DEDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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