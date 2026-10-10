Adana'da lezzet şöleni onuncu yılında ikinci gün coşkusu sürüyor

Festival ikinci gününde yoğun ilgi görüyor

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 'Acısıyla Tatlısıyla On Yıl On’ca Lezzet' temasıyla ikinci gününde de ilgi odağı olmaya devam ediyor. Merkez Parkta dün başlayan etkinlikte alan, kent sakinleri ve şehir dışından gelen ziyaretçilerle dolup taşıyor.

alan ve lezzet çeşitliliği:

Festival alanında yaklaşık 250 işletmenin stantları yer alıyor. Ziyaretçilere Adana'nın yöresel tatları; Adana kebabı, şalgam, ciğer, bici bici, analı kızlı, içli köfte ve taş kadayıf başta olmak üzere pek çok seçenek sunuluyor. Dün düzenlenen resmi açılışta dev mangalın yakılmasıyla hem görsel hem lezzet odaklı bir başlangıç yapıldı.

etkinlik programı ve hedefler:

Festival üç gün sürecek ve programda atölyeler, paneller, yemek yarışmaları ile gastronomi gösterileri bulunuyor. Organizasyonun temel hedefi Adana'nın gastronomi kültürünü tanıtmak ve kentin özgün lezzetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak olarak açıklanıyor.

esnaf ve ziyaretçi görüşleri:

Stant kuran esnaflardan Ömer Algan, insanların festival alanına akın ettiğini belirterek, 'Biz de bundan dolayı çok mutluyuz. Dönerimizi taktık ve her şey yolunda. Herkesi bu eşsiz lezzetlere bekliyoruz. Şu an her yer cıvıl cıvıl. Ne ararsan var, doymamak mümkün değil. Doyma yok, bugün yemek yiyeceksiniz. Şehir dışından gelen çok fazla kişi var. Herkesi bu festivale, bu yoğunluğa, bu eğlenceye bekliyoruz' dedi.

Ziyaretçilerden Mert Susal, festivale ilk kez katıldığını söyleyerek, 'Bu kadar beklemiyordum. Tam organize şekilde hazırlanılmış. Denetlemeler yapılıyor. İnsanlar burada olduğu için mutlu. Herkes gelmeli buraya. Ekim ayında şöyle bir sıcak ortama herkes gelmeli. Ben balık yemeyi tercih ettim. Kebabımızın yerini tutmuyor ancak farklılık olsun dedim' ifadelerini kullandı.

Sevinç Taşçıoğlu ise Konya'dan geldiğini belirterek, 'Her yıl geliyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz burayı. Çok güzel bir festival oluyor. Gelmeyenler de gelsinler ve görsünler. Hem Portakal Çiçeği Karnavalı’na hem Lezzet Festivali’ne her sene geliyorum, hiç kaçırmıyoruz. Adana festival şehri oldu. Herkese Adana’ya gelmelerini tavsiye ediyoruz' diye konuştu. Salih Coşun da Yozgat'tan geldiklerini ve ortamın çok güzel olduğunu söyleyerek etkinliği tavsiye etti.

Organizasyon, üç günlük program boyunca hem yerel mutfak mirasını vurgulamayı hem de farklı mutfakları tek çatı altında toplayarak ziyaretçilere çeşitli deneyimler sunmayı amaçlıyor.

Adana'da Lezzet Festivali coşkusu ikinci gününde sürüyor