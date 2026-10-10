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Doğancı tüneli davasında tahliyeye itiraz: sürücü için yeniden yakalama kararı

Bursa Osmangazi'de 17 Mayıs 2026'deki kazada tahliye edilen sürücü Bilal Çoban hakkında, savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 14:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Doğancı tüneli davasında tahliyeye itiraz: sürücü için yeniden yakalama kararı

Doğancı tüneli davasında tahliyeye itiraz: sürücü için yeniden yakalama kararı

Bursa Osmangazi ilçesindeki Doğancı Tüneli'nde 17 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen kazada, Ali Bilensir (52) hayatını kaybetmiş, oğlu Can Bilensir (15) ise ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

Kaza ve mağdur yakınlarının durumu:

Doğancı Tüneli'ndeki çarpışma sonucu yaşanan olay, bölgede geniş yankı uyandırmıştı. Kazada yaşamını yitiren Ali Bilensir ile ağır yaralanan Can Bilensir aile bağları ve kamuoyunda dikkat çeken unsurlar olarak soruşturmanın odağında yer aldı.

Soruşturma ve adli süreç:

Karşı yönden gelen motosikletle çarpıştığı iddiasıyla, 17 Mayıs 2026'da tutuklanan otomobil sürücüsü Bilal Çoban, 1 Ekim'de mahkeme kararıyla tahliye edilmişti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahliye kararına yapılan itiraz sonucunda, kazada asli kusurlu olduğu belirtilen şüpheli Bilal Çoban hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemler ve adli işlemlerin devam ettiği, yetkili makamlar tarafından bildirilmiştir.

Bursa&#039;da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 çocuğun ağır yaralandığı kazada sürücü hakkında yeniden...

Bursa'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 çocuğun ağır yaralandığı kazada sürücü hakkında yeniden yakalama kararı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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