Ankara yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

Ankara'da mevsimin ilk karı düştü:
Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava, Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar şeklinde görüldü. Özellikle il sınırları içinde yer alan yüksek rakımlı mevkilerde beyaz örtü oluştu.
Etkilenen bölgeler:
Kızılcahamam ilçesinde Işıkdağ mevkiine ve Çamlıdere'de Benli yaylasına mevsimin ilk karı düştü. Bu alanlarda yer yer örtü oluşurken, çevrede görüntüler kayda geçti.
Yağışın seyri:
Gözlemler, kar yağışının aralıklarla devam ettiğini gösteriyor. Yetkililer ve vatandaşlar, yüksek kesimlerdeki yağışlara karşı dikkatli olmaya davet ediliyor.
Mevsimin ilik karı Ankara'ya yağdı
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