Ankara yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

Ankara'da mevsimin ilk karı düştü:

Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava, Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar şeklinde görüldü. Özellikle il sınırları içinde yer alan yüksek rakımlı mevkilerde beyaz örtü oluştu.

Etkilenen bölgeler:

Kızılcahamam ilçesinde Işıkdağ mevkiine ve Çamlıdere'de Benli yaylasına mevsimin ilk karı düştü. Bu alanlarda yer yer örtü oluşurken, çevrede görüntüler kayda geçti.

Yağışın seyri:

Gözlemler, kar yağışının aralıklarla devam ettiğini gösteriyor. Yetkililer ve vatandaşlar, yüksek kesimlerdeki yağışlara karşı dikkatli olmaya davet ediliyor.

Mevsimin ilik karı Ankara'ya yağdı