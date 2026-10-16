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Ankara yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

Ankara'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü; Kızılcahamam Işıkdağ ile Çamlıdere Benli Yaylası'nda etkili olan kar yağışı aralıklarla sürüyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ankara yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

Ankara'da mevsimin ilk karı düştü:

Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava, Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar şeklinde görüldü. Özellikle il sınırları içinde yer alan yüksek rakımlı mevkilerde beyaz örtü oluştu.

Etkilenen bölgeler:

Kızılcahamam ilçesinde Işıkdağ mevkiine ve Çamlıdere'de Benli yaylasına mevsimin ilk karı düştü. Bu alanlarda yer yer örtü oluşurken, çevrede görüntüler kayda geçti.

Yağışın seyri:

Gözlemler, kar yağışının aralıklarla devam ettiğini gösteriyor. Yetkililer ve vatandaşlar, yüksek kesimlerdeki yağışlara karşı dikkatli olmaya davet ediliyor.

Mevsimin ilik karı Ankara&#039;ya yağdı

Mevsimin ilik karı Ankara'ya yağdı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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