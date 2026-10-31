Adıyamanlı çocuklar Kuşadası'nda yarı finale uzandı

Adıyamanlı çocukların voleybol başarısı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Adıyaman İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlarda kalan çocuklar önemli bir başarıya imza attı. Kuşadası'nda yapılan turnuvada temsilcilerimiz, grup maçlarını kayıpsız geçerek adını yarı finale yazdırdı.

Maç sonuçları ve Ankara hedefi:

Adıyaman takımının karşılaştığı Aydın ve Eskişehir takımları karşısında aldığı skorlar her iki maçta da 3-0 olarak kayıtlara geçti. Bu sonuçlarla ekip, yarı final müsabakalarında mücadele etmek üzere Ankara'ya gitmeye hak kazandı.

İl müdüründen tebrik ve beklenti:

Aile ve Sosyal Hizmetler Adıyaman İl Müdürü Mesut Polat, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, "Sahada yüreklerini ortaya koyan, mücadeleden vazgeçmeyen tüm çocuklarımızı ve emeği geçen antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Bizlere bu gururu yaşatan çocuklarımızla gurur duyuyorum. İnşallah finale kalacaklarından eminim" dedi.

Kentte takımın başarısı sevinçle karşılandı ve yetkililer ile aileler yarı finalde de benzer bir performans sergilenmesi beklentisini paylaştı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BU YIL SEKİZİNCİSİ DÜZENLENEN TÜRKİYE VOLEYBOL ŞAMPİYONASI'NDA MÜCADELE EDEN, AİLE VE SOSYAL HİZMETLER ADIYAMAN İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KURULUŞLARDA KALAN ÇOCUKLAR, ELDE ETTİKLERİ BAŞARIYLA YARI FİNALE YÜKSELDİ.