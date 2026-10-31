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Zeytinburnu'nda iş yerine silahlı saldırı: esnafın şüpheliyi kovalayıp vurduğu anlar

Zeytinburnu'nda haraç istediği iddia edilen saldırganı vuran esnaf ile şüpheli arasında yaşanan silahlı kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Zeytinburnu'nda iş yerine silahlı saldırı: esnafın şüpheliyi kovalayıp vurduğu anlar

Olayın gelişimi:

Zeytinburnu Telsiz Mahallesi 85/15. Sokak'ta saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre bir şüpheli tekstil işi yapan İsmail A.'dan haraç istedi. Şüpheli daha sonra iş yerine silahlı saldırı düzenledi ve esnafın bacağından yaralanmasına neden oldu.

İş yeri sahibi İsmail A., ruhsatlı olduğu öne sürülen silahını alarak şüphelinin peşinden koştu. Kovalamaca sonunda esnaf, şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi. Olayın ardından çevredekilerin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan şüpheli ile hafif yaralanan iş yeri sahibi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Görgü tanığının anlatımı:

Mustafa Şahin silah seslerini duyduğunu ve olay anını şu sözlerle aktardı: "Ben işe geliyordum, fakat yol kenarında yolun karşısında iki kişi biri elinde koşan diğeri elinde silahla koşan var, koşanın arkasından ateş ediyordu. Çocuk çok hızlı olduğu için yetişemedi, koştu. Diğerleri de yarı yolda bıraktı, geri döndü. Ben o yaralıyı görmedim, koşarken yaralanmış olabilir. Saat 9.30’da olay oldu. Silah seslerini duyduk, baktık arkalarından koşuyorlar, bir tane genç bir çocuk biraz iri halde. Koşuyordu, bembeyaz olmuştu. Hatta önümüzden geçti, bizde duvara yapıştık bize gelmesin diye"

Güvenlik kamerası görüntüleri:

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yerini kurşunlayan şüphelinin iş yeri sahibi tarafından kovalandığı ve vurulduğu anlar görülüyor. Olayla ilgili soruşturma ve delil çalışmaları polis tarafından devam ettiriliyor.

Zeytinburnu’nda esnaf ile haraç şüphelisi arasında silahlı kovalamaca

Zeytinburnu’nda esnaf ile haraç şüphelisi arasında silahlı kovalamaca

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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