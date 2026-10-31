Samsun'da yelekle korunup kaldırıma taşınan kazazedeye polisin desteği takdir topladı

Samsun'da kaza ve hızlı müdahale

İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı yanı 19 Mayıs Bulvarı'nda saat 10.15'te meydana gelen kazada, park halindeki aracın kapısını açması sonucu zincirleme bir çarpışma yaşandı. 10 NC 666 plakalı otomobilden açılan kapı, bulvardan geçen engelli motosikletinin kapalı bölümüne çarptı.

Çarpışma sırasında motosikletin brandalı bölümünde yolcu olarak bulunan Dudu Ç. (61) başından yaralandı. Panikle araçtan inen kadın, yolda yardım istedi; olay yerinden geçen bir trafik polisi hızla müdahale etti.

Polisin müdahalesi:

Olay yerinde yaralı kadının ayakta durmakta zorlandığını gören trafik polisi, aracından inerek Dudu Ç.'yi kollarıyla tutup güvenli alana, kaldırıma taşıdı. Sağlık ekipleri gelene kadar polisin desteğiyle ayakta durabilen kadın, ilk müdahale sırasında rahatlatıldı.

Mototim sağlık ekipleri olay yerine ilk ulaşan ekipler oldu. Yağmurun bastırması üzerine polis memuru, yaralının ıslanmasını ve üşümesini önlemek için kendi yeleğini kadının üzerine örterek koruma sağladı; bu duyarlı davranış çevrede takdir topladı.

soruşturma ve cezai işlemler:

Kazaya gelen resmi ve trafik ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Engelli motosikletinin plakasının takılı olmadığı tespit edildi; ekipler sürücüyü uyararak plakanın yerine takılmasını sağladı. Motosikleti süren Reyhan K. (49)'dan ehliyet istendi ancak ehliyetinin olmadığı belirlendi. Alkolmetreye üfleme istenmesine rağmen uzun süre sonuç alınamayınca sürücü hakkında cezai işlem uygulandı.

Ekipler, olay yerine ehliyetli bir yakının çağrılmasını ve aracın teslim edilmesini istedi. Mototim ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından gelen ambulans, yoğun yağmur altında yaralı Dudu Ç.'yi sedyeye alarak Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıyı ambulansa taşıyan polis memuru, sedyeye destek verdikten sonra görev bölgesine döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, olaya karışan sürücülere çeşitli maddelerden idari ve cezai işlemler uygulandı. Polisin olay anındaki insani yaklaşımı ise sosyal çevrede olumlu yankı buldu.

KADININ YOL ORTASINDA AYAKTA DURMAKTA ZORLANDIĞINI GÖREN VE OLAY YERİNDEN GEÇEN BİR TRAFİK POLİSİ, ARACINDAN İNEREK YARALI KADININ VE ONA DESTEK OLMAYA ÇALIŞAN ENGELLİ SÜRÜCÜNÜN YANINA GİTTİ. DUDU Ç.'Yİ KOLLARIYLA TUTARAK KALDIRIMA TAŞIYAN POLİS, SAĞLIK EKİPLERİ GELENE KADAR KADINA DESTEK OLDU.