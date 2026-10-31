Bolvadin'de Erkmen Mahallesi yoluna soğuk asfaltla konforlu dönüşüm

Bolvadin'de ulaşım altyapısı güçlendiriliyor

Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi, ilçe genelinde ulaştırma altyapısını iyileştirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Erkmen Mahallesi Harlak Mevkii'ndeki güzergahta başlatılan çalışma, bölge iletişimini ve günlük yaşamı doğrudan etkileyecek nitelikte.

Proje kapsamı ve yatırım büyüklüğü:

Yapılan düzenleme; 2 bin 270 metre uzunluğundaki yolun soğuk asfalt kaplama ile elden geçirilmesini içeriyor. Projenin toplam maliyeti ise 2 milyon 724 bin TL olarak belirlendi ve Belediye Başkanı Derviş Aynacı talimatıyla uygulamaya alındı.

Neden soğuk asfalt ve hangi sorunlar hedefleniyor:

Uygulamanın temel amacı, özellikle yağışlı dönemlerde ortaya çıkan çamur, su birikintisi ve ulaşım sıkıntılarını azaltmak. Çalışma ile güzergâhın daha konforlu, güvenli ve elverişli hale getirilmesi, bölge sakinlerinin olumsuz koşumlardan kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesi hedefleniyor.

Yerel yönetimin hizmet yaklaşımı:

Başkan Aynacı, hizmet anlayışlarının merkezine vatandaşların ihtiyaçlarını koyduklarını belirterek, Bolvadin'in her mahallesindeki eksiklerin yerinde tespit edildiğini vurguladı. Yapılan yatırımın günlük yaşamı kolaylaştıracak pratik çözümler sunduğunu ve benzer ihtiyaçların kararlılıkla takip edileceğini söyledi.

Çalışma, kısa vadede yolların kullanışlılığını artırmayı; orta ve uzun vadede ise bakım maliyetlerinin düşürülmesi ve ulaşım güvenliğinin yükseltilmesini amaçlayan bir altyapı hamlesi olarak öne çıkıyor.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN BELEDİYESİ İLÇE GENELİNDEKİ ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK VE VATANDAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.