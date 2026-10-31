Kozan'da sağanak tarlaları çamura boğdu, fıstık hasadı beklemede

Kozan'da sağanak sonrası hasat bekleyişi:

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, Kamışoba Mahallesi ve çevresindeki yer fıstığı ekili arazilerde hasat planlarını aksattı. Mahallede yaklaşık bin dönüm alanda ekili ürünün yarısına yakın kısmında hasat tamamlanırken, geriye kalan tarlalar su ve çamur altında kaldı. Üreticiler, arazilerin kurumasını beklerken, bölgedeki tarlarda oluşan görüntüler drone ile havadan kayda alındı.

Tarlalarda yaşanan sorunlar:

Su içinde kalan tarlarda toprak çamur haline geldiği için hasat makineleri tarlaya giremiyor. Bu durum hem hasadın gecikmesine hem de üründe kalite kaybına yol açma riski taşıyor. Üreticiler, yağışların neden olabileceği verim düşüşü ve lif kopmaları konusunda endişeli. Sahadaki gözlemler, bazı arazilerde rutubetin ürünün kurutulmasını zorlaştırdığını gösteriyor.

Hasadı tamamlanan ürünlerde kurutma ve depo süreci:

Hasadı biten yaklaşık 500 dönüm alandaki fıstıklarda ise kurutma çalışmaları sürüyor. Ürünler depolara alınarak serme ve düzenli karıştırma yöntemiyle kurumaya bırakılıyor; üreticiler depodaki rutubeti gidermek için sürekli kontrol yapıyor. Ancak depolama ve kurutma sürecinin de hava koşullarına bağlı olması, bölgedeki üreticilerin tedirginliğini artırıyor.

Kamışoba Mahallesi'nde yaklaşık 20 dönüm alanda üretim yapan çiftçi Adil Eker, yağış nedeniyle tarlasının şu anda hasat edilemediğini belirtti: "Allah'tan gelen bir şey, yapacak bir şey yok. Burada yaklaşık 20 dönüm alanda ekili fıstığımız var. Şu anda tarlada kaldı. Yağıştan ve toprağın çamur olmasından dolayı hasat yapılamıyor. Bu da fıstıkta hem verim kaybına hem de lif kopmasına neden olabilir. Hava açık giderse hasadımızı gerçekleştireceğiz. Tarlayı çevirdik ama hasat yapamıyoruz. Şu an ürün tarlada kaldı. Bu yağışlar fıstık için kötü oldu. 500 kilo alacağımız yerde 200-250 kilo verim alıyoruz".

Yetkililer ve üreticiler, önümüzdeki güneşli günlerin belirleyici olacağını, arazilerin kurumaması halinde hem verim hem de kalite kaybının daha belirgin hale gelebileceğini ifade ediyor. Şu aşamada bölgedeki çiftçiler tarlaların kurumasını ve makinelerin tekrar çalışabilmesini bekliyor.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ, YER FISTIĞI HASADINI OLUMSUZ ETKİLEDİ. KAMIŞOBA MAHALLESİ’NDE YAKLAŞIK BİN DÖNÜM ALANDA EKİLİ YER FISTIĞININ YAKLAŞIK 500 DÖNÜMÜNDE HASAT TAMAMLANIRKEN, ÇAMUR İÇİNDE KALAN ÜRÜNLER TARLALARDA GÜNEŞLİ GÜNLERİ BEKLİYOR.