Virajı kaçıran otomobil dereye uçtu; sürücü ayakta tedavi edildi

Ovadüzü Mahallesi'nde kaza

Bolu'da sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil virajı alamayarak dereye düştü. Kaza, Ovadüzü Mahallesi 316. Sokak'ta meydana geldi.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, H.C. idaresindeki 34 PLC 45 plakalı otomobil virajı kaçırınca yoldan çıkarak dereye uçtu ve araç dere içinde yan yatmış halde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aracın çıkarılması ve soruşturma:

Sağlık ekipleri olay yerinde sürücü H.C.'yi ayakta kontrol etti ve gerekli ilk müdahale yapıldı; sürücü ayakta tedavi edildi. İtfaiye ve diğer ekiplerin koordineli çalışmasıyla dereye düşen otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis ekipleri kazıyla ilgili inceleme başlattı.

Yetkililer, virajlarda hız ve dikkat kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekerken kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik ve adli incelemeyle belirleneceğini bildirdi.

BOLU’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, VİRAJI ALAMAYARAK DEREYE UÇTU. YAN YATAN OTOMOBİLDE BULUNAN SÜRÜCÜ, SAĞLIK EKİPLERİ TARAFINDAN AYAKTA KONTROL EDİLDİ.