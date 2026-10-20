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Erdoğan başkanlığında MKYK toplantısı: yerel yönetimler sunumu ve TBMM gündemi

Erdoğan başkanlığında AK Parti MKYK, Genel Merkez'de saat 14.30'te toplandı; gündemde yerel yönetimler sunumu ve TBMM grup çalışmaları var.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 15:10

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Erdoğan başkanlığında MKYK toplantısı: yerel yönetimler sunumu ve TBMM gündemi

Toplantı başlangıcı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde toplandı. Toplantı, bildirildiği üzere saat 14.30’te başladı.

Yerel yönetimler sunumu

Toplantıda Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından bir sunum yapılacağı belirtildi. Sunumun, partinin yerel yönetim çalışmaları ve yerel düzeydeki uygulama ve planlamalara ilişkin değerlendirmeler içermesi bekleniyor.

TBMM parti ve meclis gündemi

MKYK gündeminde ayrıca TBMM Parti Grubu çalışmalarının ele alınacağı ve TBMM gündeminin değerlendirileceği kaydedildi. Parti içi koordinasyon ve meclis faaliyetlerine ilişkin değerlendirmeler toplantıda yer aldı.

Toplantı, Erdoğan başkanlığında parti merkezinde devam ederken, gündemdeki başlıkların parti organlarında ve TBMM sürecinde nasıl takip edileceği üzerinde durulacağı bildirildi.

AK Parti MKYK toplandı

AK Parti MKYK toplandı

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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