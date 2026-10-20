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Tıp eğitiminde nitelik artışı hedefiyle öğretim üyelerine temel beceri eğitimi verildi

ADÜ Tıp Fakültesi'nde düzenlenen kurs, öğretim üyelerinin öğrenci merkezli yöntemler, değerlendirme ve sunum becerilerini geliştirmeyi amaçladı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 15:10

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Tıp eğitiminde nitelik artışı hedefiyle öğretim üyelerine temel beceri eğitimi verildi

Kursa ilişkin genel çerçeve:

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, öğretim üyelerinin eğitim becerilerini güçlendirmek ve öğrenci merkezli yaklaşımları yaygınlaştırmak amacıyla bir Temel Eğitim Becerileri Kursu düzenlendi. Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Yasemin Özkan programın hedeflerini vurguladı; devamında Prof. Dr. Gökhan Sargın katılımcılara Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) hakkında bilgi verdi. Kurs, Prof. Dr. Ayfer Gemalmaz başkanlığında yürütüldü ve eğitim-öğretim kalitesini artırmaya odaklandı.

Kursun içeriği:

Programda interaktif eğitim teknikleri, grup katılımlı yöntemler ve klinikte eğitim uygulamaları gibi öğretim yaklaşımları ele alındı. Öğrenim hedeflerinin belirlenmesi, öğrenme ve öğretme kuramları ile öğrenci merkezli öğretim modelleri kursun ana temaları arasındaydı. Ayrıca etkili sunum teknikleri, görsel ve işitsel materyallerin kullanımı ve olumlu eğitim ortamı oluşturma yöntemleri üzerinde durularak katılımcıların uygulamada kullanabileceği pratik araçlar paylaşıldı.

Ölçme ve değerlendirme odaklı çalışmalar:

Kurs kapsamında ölçme ve değerlendirme süreçleri geniş bir biçimde işlendi. Katılımcılara yapılandırılmış sözlü sınavlar, nesnel yapılandırılmış klinik sınav (OSCE), portfolyo, karne ve ödev gibi farklı değerlendirme yöntemlerinin amaçları ve uygulama esasları anlatıldı. Teorik anlatımların yanında uygulamalı çalışmalar ve grup sunumlarıyla, öğrenilen yöntemlerin öğretim ortamına nasıl entegre edilebileceği gösterildi.

Hedefler, değerlendirme ve kapanış:

Programın öncelikli amaçları, öğretim üyelerinin eğitim becerilerini geliştirmek, eğitim hedefleri ile öğretim ve ölçme-değerlendirme süreçleri arasındaki uyumu güçlendirmek ve tıp eğitiminde kaliteyi artırmaktı. Kurs sonunda katılımcıların geri bildirimleri alındı ve değerlendirmelerin ardından düzenlenen sertifika töreniyle program sonlandırıldı.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) TIP FAKÜLTESİ&#039;NDE ÖĞRETİM ÜYELERİNİN EĞİTİM BECERİLERİNİ...

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) TIP FAKÜLTESİ'NDE ÖĞRETİM ÜYELERİNİN EĞİTİM BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK VE ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM YAKLAŞIMLARINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA TEMEL EĞİTİM BECERİLERİ KURSU DÜZENLENDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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